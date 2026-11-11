UAI Resumo do concurso QUINA 7165 A Quina 7165 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, com prêmio estimado de R$ 9 milhões. O rateio segue pendente de divulgação pela Caixa. 1 Dezenas sorteadas: 77 – 57 – 68 – 74 – 47.

2 Sorteio realizado às 21h no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores por faixa aguardam divulgação oficial.

A Quina 7165 foi sorteada nesta quarta-feira, 11/11, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 9 milhões — o maior acumulado em cinco concursos seguidos.

Dezenas sorteadas da Quina 7165

77 – 57 – 68 – 74 – 47

Resultado da Quina de hoje: veja números e rateio do concurso 7165 (quarta, 11/11)

Sorteio realizado em 11/11/2026, às 21h, no Espaço da Sorte, Av. Paulista, 750, São Paulo. Responsável: Caixa Econômica Federal.

A Quina 7165 acumulou?

O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa Econômica Federal. Esta seção será atualizada assim que os dados saírem.

Rateio por faixa

5 acertos (quina): a confirmar

4 acertos (quadra): a confirmar

3 acertos (terno): a confirmar

2 acertos (duque): a confirmar

Como resgatar o prêmio

Prêmios até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Acima desse valor, o resgate é feito exclusivamente em agências da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Prêmios acima de R$ 10 mil são pagos em até dois dias úteis após a apuração oficial. O prazo para resgatar é de 90 dias — depois disso, o valor vai para o FIES.

Próximo concurso da Quina

O próximo sorteio é a Quina 7166, quinta-feira, 12/11. Apostas em loteriasonline.caixa.gov.br ou em qualquer lotérica.

Histórico recente da Quina

7164 (ter 10/11): 26 — 30 — 50 — 62 — 65 — acumulou; 37 × quadra R$ 9.968,84

7163 (seg 09/11): 30 — 47 — 50 — 55 — 61 — acumulou; 13 × quadra R$ 26.788,10

7162 (dom 08/11): 09 — 29 — 46 — 57 — 66 — acumulou; 16 × quadra R$ 21.974,91

7161 (sex 06/11): 48 — 53 — 68 — 71 — 79 — acumulou; 19 × quadra R$ 15.954,49

7160 (qui 05/11): 05 — 18 — 29 — 33 — 63 — acumulou; 47 × quadra R$ 5.375,62

Histórico completo em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.