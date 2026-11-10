Resumo O que é: Aumento da concentração sanguínea de ácido úrico por falha na eliminação renal ou excesso de produção metabólica.

Pode indicar: Acúmulo de cristais nas articulações (gota) e formação de cálculos de urato nos rins.

Quando buscar ajuda: Diante de dor articular intensa de início súbito, inchaço na base do dedão ou cólica renal.

O acúmulo excessivo de ácido úrico na corrente sanguínea, condição conhecida clinicamente como hiperuricemia, é uma alteração metabólica frequente que pode evoluir de forma silenciosa durante longos períodos. Quando a substância ultrapassa a capacidade de dissolução do organismo, passa a precipitar e se depositar progressivamente nos tecidos corporais.

Como o excesso de ácido úrico se forma e se acumula no organismo?

O ácido úrico é um subproduto natural do metabolismo celular, gerado durante a degradação das purinas — compostos orgânicos presentes nas células do corpo e em diversos alimentos da dieta. Em condições fisiológicas normais, o fígado processa essas substâncias e lança o ácido úrico na circulação, onde cerca de dois terços são filtrados pelos rins e eliminados na urina, enquanto o restante é expelido pelo trato intestinal.

O desequilíbrio ocorre quando há uma superexpressão na síntese interna de purinas ou, mais comumente, uma redução no ritmo de excreção pelos néfrons renais. Quando a taxa plasmática supera o limite crítico de solubilidade de 6,8 mg/dL, o sangue perde a capacidade de mantê-lo totalmente dissolvido. A partir desse limiar, a substância se cristaliza em agulhas microscópicas de urato monossódico, que se Infiltram nas cartilagens, tendões e membranas sinoviais.

Na gota, cristais de urato monossódico podem desencadear uma intensa resposta inflamatória nas articulações — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais acompanham a elevação do ácido úrico nas articulações?

Apesar de a hiperuricemia permanecer assintomática por anos em muitos indivíduos, a presença contínua de cristais no espaço articular acaba por desencadear uma resposta inflamatória aguda do sistema imunológico. A manifestação inicial mais característica de uma crise de gota costuma surgir de forma repentina, frequentemente durante o repouso noturno.

Os sintomas mais frequentes relatados na avaliação médica incluem:

Podagra: dor excruciante e de rápida evolução na primeira articulação metatarsofalângica, situada na base do dedão do pé.

dor excruciante e de rápida evolução na primeira articulação metatarsofalângica, situada na base do dedão do pé. Sinais inflamatórios locais: edema pronunciado, rigidez articular, elevação da temperatura local e vermelhidão brilhante sobre a pele afetada.

edema pronunciado, rigidez articular, elevação da temperatura local e vermelhidão brilhante sobre a pele afetada. Hipersensibilidade extrema: desconforto tão acentuado que o simples peso de um lençol sobre a articulação torna-se insuportável.

desconforto tão acentuado que o simples peso de um lençol sobre a articulação torna-se insuportável. Tofos gotosos: depósitos nodulares visíveis e endurecidos de urato sob a pele, comuns em quadros crônicos não controlados, localizados em cotovelos, tendões ou pavilhão auditivo.

O que os estudos científicos mostram sobre o risco de hiperuricemia e gota?

De acordo com dados oficiais do National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), a gota representa uma das formas mais dolorosas de artrite inflamatória conhecidas e afeta prioritariamente pessoas com hiperuricemia prolongada. As diretrizes da instituição destacam que o risco de desenvolver episódios agudos cresce proporcionalmente à medida que os níveis séricos se mantêm elevados acima dos padrões recomendados.

Além das complicações articulares, a literatura científica demonstra que a precipitação dos cristais de urato nas vias urinárias pode originar cálculos de ácido úrico, responsáveis por crises severas de cólica nefrética. A retenção crônica impõe um estresse contínuo às estruturas renais, o que reforça a importância do diagnóstico precoce para prevenir o comprometimento permanente da função de filtragem do organismo.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 6,8 mg/dL Limiar de saturação sanguínea Ponto físico-químico em que o plasma sanguíneo perde a capacidade de dissolver o urato, favorecendo a formação de cristais. 🩺 Exame diagnóstico Dosagem de ácido úrico e ultrassonografia A medição sérica aliada à ultrassonografia articular permite identificar o sinal do duplo contorno nas cartilagens afetadas. ⚠️ Sinal de alerta Dor articular noturna na base do pé Episódios súbitos de dor intensa no dedão do pé exigem investigação médica para evitar episódios recorrentes e danos articulares.

Quais fatores provocam o acúmulo de ácido úrico e quem são as pessoas mais afetadas?

O aumento dos níveis de urato resulta da combinação entre variabilidade genética e hábitos cotidianos. Na prática clínica diária, a causa predominante da hiperuricemia é a incapacidade renal de excretar o ácido úrico em ritmo suficiente, e não apenas o consumo exagerado de alimentos ricos na substância.

Os principais fatores predisponentes e grupos de maior suscetibilidade incluem:

Hábitos alimentares: dieta com alta concentração de purinas, derivada do consumo frequente de carnes vermelhas, miúdos (fígado e rins), frutos do mar e embutidos.

dieta com alta concentração de purinas, derivada do consumo frequente de carnes vermelhas, miúdos (fígado e rins), frutos do mar e embutidos. Consumo de álcool e frutose: a cerveja é duplamente prejudicial por conter purinas em sua composição e inibir a excreção renal, enquanto bebidas adoçadas com xarope de milho estimulam a produção hepática de urato.

a cerveja é duplamente prejudicial por conter purinas em sua composição e inibir a excreção renal, enquanto bebidas adoçadas com xarope de milho estimulam a produção hepática de urato. Uso de certos medicamentos: diuréticos tiazídicos, comumente utilizados no tratamento da hipertensão arterial, competem diretamente com os locais de secreção de ácido úrico nos rins.

diuréticos tiazídicos, comumente utilizados no tratamento da hipertensão arterial, competem diretamente com os locais de secreção de ácido úrico nos rins. Perfil demográfico: homens entre 30 e 50 anos apresentam maior incidência do problema. Nas mulheres, o risco eleva-se no período pós-menopausa devido à redução dos níveis de estrogênio, hormônio que auxilia na eliminação renal.

homens entre apresentam maior incidência do problema. Nas mulheres, o risco eleva-se no período pós-menopausa devido à redução dos níveis de estrogênio, hormônio que auxilia na eliminação renal. Comorbidades metabólicas: síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2 alteram a hemodinâmica renal e reduzem a depuração do ácido úrico.

A avaliação médica considera os sintomas, os exames laboratoriais e, quando necessário, a análise do líquido articular — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar avaliação médica e quais são os sinais de urgência?

O acompanhamento preventivo da hiperuricemia deve ser realizado por meio de consultas regulares e exames laboratoriais de rotina. Ao identificar níveis alterados no sangue, a consulta com um reumatologista ou nefrologista é indicada para determinar se há necessidade de intervenção farmacológica com inibidores da enzima xantina oxidase (como o alopurinol) ou medicamentos uricosúricos.

No entanto, determinadas situações demandam atendimento médico de urgência em pronto-socorro. Deve-se procurar ajuda imediata ou acionar o SAMU (192) caso surjam os seguintes sinais alarmantes:

Dor lombar intensa e súbita: cólica renal de forte intensidade associada à presença de sangue na urina (hematúria) ou interrupção do fluxo urinário.

cólica renal de forte intensidade associada à presença de sangue na urina (hematúria) ou interrupção do fluxo urinário. Febre alta com calafrios e inflamação articular: a combinação de febre com articulação quente e inchada pode sinalizar uma artrite séptica, uma infecção grave que requer conduta médica imediata.

a combinação de febre com articulação quente e inchada pode sinalizar uma artrite séptica, uma infecção grave que requer conduta médica imediata. Incapacidade total de movimentação: dor incapacitante acompanhada de vermelhidão que se alastra rapidamente pelos tecidos vizinhos.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.