- O que é: Aumento da concentração sanguínea de ácido úrico por falha na eliminação renal ou excesso de produção metabólica.
- Pode indicar: Acúmulo de cristais nas articulações (gota) e formação de cálculos de urato nos rins.
- Quando buscar ajuda: Diante de dor articular intensa de início súbito, inchaço na base do dedão ou cólica renal.
O acúmulo excessivo de ácido úrico na corrente sanguínea, condição conhecida clinicamente como hiperuricemia, é uma alteração metabólica frequente que pode evoluir de forma silenciosa durante longos períodos. Quando a substância ultrapassa a capacidade de dissolução do organismo, passa a precipitar e se depositar progressivamente nos tecidos corporais.
Como o excesso de ácido úrico se forma e se acumula no organismo?
O ácido úrico é um subproduto natural do metabolismo celular, gerado durante a degradação das purinas — compostos orgânicos presentes nas células do corpo e em diversos alimentos da dieta. Em condições fisiológicas normais, o fígado processa essas substâncias e lança o ácido úrico na circulação, onde cerca de dois terços são filtrados pelos rins e eliminados na urina, enquanto o restante é expelido pelo trato intestinal.
O desequilíbrio ocorre quando há uma superexpressão na síntese interna de purinas ou, mais comumente, uma redução no ritmo de excreção pelos néfrons renais. Quando a taxa plasmática supera o limite crítico de solubilidade de 6,8 mg/dL, o sangue perde a capacidade de mantê-lo totalmente dissolvido. A partir desse limiar, a substância se cristaliza em agulhas microscópicas de urato monossódico, que se Infiltram nas cartilagens, tendões e membranas sinoviais.
Quais sinais acompanham a elevação do ácido úrico nas articulações?
Apesar de a hiperuricemia permanecer assintomática por anos em muitos indivíduos, a presença contínua de cristais no espaço articular acaba por desencadear uma resposta inflamatória aguda do sistema imunológico. A manifestação inicial mais característica de uma crise de gota costuma surgir de forma repentina, frequentemente durante o repouso noturno.
Os sintomas mais frequentes relatados na avaliação médica incluem:
- Podagra: dor excruciante e de rápida evolução na primeira articulação metatarsofalângica, situada na base do dedão do pé.
- Sinais inflamatórios locais: edema pronunciado, rigidez articular, elevação da temperatura local e vermelhidão brilhante sobre a pele afetada.
- Hipersensibilidade extrema: desconforto tão acentuado que o simples peso de um lençol sobre a articulação torna-se insuportável.
- Tofos gotosos: depósitos nodulares visíveis e endurecidos de urato sob a pele, comuns em quadros crônicos não controlados, localizados em cotovelos, tendões ou pavilhão auditivo.
O que os estudos científicos mostram sobre o risco de hiperuricemia e gota?
De acordo com dados oficiais do National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS), a gota representa uma das formas mais dolorosas de artrite inflamatória conhecidas e afeta prioritariamente pessoas com hiperuricemia prolongada. As diretrizes da instituição destacam que o risco de desenvolver episódios agudos cresce proporcionalmente à medida que os níveis séricos se mantêm elevados acima dos padrões recomendados.
Além das complicações articulares, a literatura científica demonstra que a precipitação dos cristais de urato nas vias urinárias pode originar cálculos de ácido úrico, responsáveis por crises severas de cólica nefrética. A retenção crônica impõe um estresse contínuo às estruturas renais, o que reforça a importância do diagnóstico precoce para prevenir o comprometimento permanente da função de filtragem do organismo.
Ponto físico-químico em que o plasma sanguíneo perde a capacidade de dissolver o urato, favorecendo a formação de cristais.
A medição sérica aliada à ultrassonografia articular permite identificar o sinal do duplo contorno nas cartilagens afetadas.
Episódios súbitos de dor intensa no dedão do pé exigem investigação médica para evitar episódios recorrentes e danos articulares.
Quais fatores provocam o acúmulo de ácido úrico e quem são as pessoas mais afetadas?
O aumento dos níveis de urato resulta da combinação entre variabilidade genética e hábitos cotidianos. Na prática clínica diária, a causa predominante da hiperuricemia é a incapacidade renal de excretar o ácido úrico em ritmo suficiente, e não apenas o consumo exagerado de alimentos ricos na substância.
Os principais fatores predisponentes e grupos de maior suscetibilidade incluem:
- Hábitos alimentares: dieta com alta concentração de purinas, derivada do consumo frequente de carnes vermelhas, miúdos (fígado e rins), frutos do mar e embutidos.
- Consumo de álcool e frutose: a cerveja é duplamente prejudicial por conter purinas em sua composição e inibir a excreção renal, enquanto bebidas adoçadas com xarope de milho estimulam a produção hepática de urato.
- Uso de certos medicamentos: diuréticos tiazídicos, comumente utilizados no tratamento da hipertensão arterial, competem diretamente com os locais de secreção de ácido úrico nos rins.
- Perfil demográfico: homens entre 30 e 50 anos apresentam maior incidência do problema. Nas mulheres, o risco eleva-se no período pós-menopausa devido à redução dos níveis de estrogênio, hormônio que auxilia na eliminação renal.
- Comorbidades metabólicas: síndrome metabólica, obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2 alteram a hemodinâmica renal e reduzem a depuração do ácido úrico.
Quando procurar avaliação médica e quais são os sinais de urgência?
O acompanhamento preventivo da hiperuricemia deve ser realizado por meio de consultas regulares e exames laboratoriais de rotina. Ao identificar níveis alterados no sangue, a consulta com um reumatologista ou nefrologista é indicada para determinar se há necessidade de intervenção farmacológica com inibidores da enzima xantina oxidase (como o alopurinol) ou medicamentos uricosúricos.
No entanto, determinadas situações demandam atendimento médico de urgência em pronto-socorro. Deve-se procurar ajuda imediata ou acionar o SAMU (192) caso surjam os seguintes sinais alarmantes:
- Dor lombar intensa e súbita: cólica renal de forte intensidade associada à presença de sangue na urina (hematúria) ou interrupção do fluxo urinário.
- Febre alta com calafrios e inflamação articular: a combinação de febre com articulação quente e inchada pode sinalizar uma artrite séptica, uma infecção grave que requer conduta médica imediata.
- Incapacidade total de movimentação: dor incapacitante acompanhada de vermelhidão que se alastra rapidamente pelos tecidos vizinhos.
Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.