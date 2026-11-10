Como evitar que aquele caro e promissor exemplar recém-plantado no jardim apodreça misteriosamente com os anos? O hábito perigoso de amontoar terra e cascas de pinus encostadas diretamente no tronco da árvore recém-plantada, sufocando o “colo” da raiz e causando o apodrecimento lento da casca que matará a planta ao longo dos anos compõem o trágico e invisível desastre paisagístico que dita o fim prematuro de centenas de mudas

A técnica de paisagismo mais eficiente sobre como o sufocamento do colo por excesso de terra e cascas destrói a árvore

Por que o excesso de terra e cascas encostadas no tronco atua como uma sentença de morte?

A transição exata entre o sistema radicular subterrâneo e a copa aérea é chamada pelos agrônomos de “colo” da árvore. Essa região altamente especializada precisa de intensa aeração e total secagem natural após as regas. Quando o jardineiro empilha montes de terra e cascas de pinus colados à casca, cria-se uma estufa úmida permanente. Essa umidade contínua impede a respiração dos tecidos vivos, atraindo fungos apodrecedores que digerem a casca e bloqueiam os canais de seiva elaborada.

Pesquisadores e agrônomos da Esalq/USP alertam que o sufocamento do colo debilita a árvore por anos, fazendo com que ela apresente amarelecimento precoce, queda de folhas e, finalmente, um tombamento repentino por apodrecimento basal. O plantio no nível correto e a vedação arejada preservam a integridade estrutural, salvando o belíssimo exemplar de uma morte lenta e silenciosa.

Quais são os exatos e preventivos passos para livrar o colo da árvore do sufocamento?

A correção imediata dessa prática inadequada exige cuidado manual cirúrgico para não ferir a casca submersa. Afastar o excesso de matéria orgânica devolve a vitalidade ao vegetal. Os passos fundamentais para realizar essa manutenção corretiva incluem:

Afastar delicadamente com as mãos a terra e as cascas de pinus que estão encostadas diretamente na base do tronco.

Expor a linha exata onde as raízes principais começam a se abrir, garantindo que o colo fique totalmente a descoberto e seco.

Moldar o restante da cobertura de cascas em formato de “coroa” ou “donut”, deixando um espaço livre de dez centímetros ao redor de todo o perímetro do tronco.

Garantir que a água das regas não se acumule em formato de poça encostada na casca viva.

Monitorar periodicamente a base da árvore para evitar novos acúmulos de terra durante manutenções e podas do jardim.

A técnica de paisagismo mais eficiente sobre como o sufocamento do colo por excesso de terra e cascas destrói a árvore

O que acontece quando se insiste em manter o tronco soterrado sob grossas camadas orgânicas?

Manter o tronco enterrado impede que a planta respire, gerando um estresse crônico nas raízes superficiais que acabam se curvando e estrangulando o próprio caule. A árvore perde vigor progressivamente, tornando-se um alvo fácil para pragas oportunistas e ventos fortes que a derrubam facilmente.

Respeitar a biometria correta do plantio e a correta aplicação de coberturas mortas garante longevidade ao paisagismo, mantendo o jardim exuberante, seguro e livre de perdas evitáveis.

Manejo da cobertura e terra ao redor da árvore Comportamento biológico e físico no colo e na casca Impacto na saúde e estabilidade da árvore Amontoar terra e cascas em formato de vulcão sobre o tronco Prática incorreta que abafa a base e retém umidade excessiva nociva Apodrecimento lento dos tecidos vivos, proliferação de fungos e estrangulamento vascular progressivo Dano severo Nivelamento excessivamente raso com raízes expostas Falta de proteção orgânica que resseca as raízes superficiais Desidratação do sistema radicular e estresse hídrico sob forte incidência solar Atenção alta Cobertura em coroa com o colo totalmente livre e arejado Técnica correta que protege o solo sem encostar na casca viva Respiração celular preservada, retenção ideal de umidade na projeção da copa e prevenção contra fungos Segurança total

É possível garantir o crescimento saudável de mudas jovens prestando atenção a esse detalhe?

A atenção ao nível correto do solo no momento do plantio e a manutenção do anel arejado ao redor do tronco protegem o investimento paisagístico por décadas. Compreender as necessidades fisiológicas da árvore garante exemplares robustos, livres de apodrecimentos e capazes de cumprir todo o seu esplêndido ciclo de vida.