Resumo O que é: A imersão dos pés em água morna com bicarbonato de sódio é uma prática popular usada para amaciar a pele e controlar o chulé.

Pode indicar: O mau odor persistente (bromidrose plantar) pode sinalizar proliferação bacteriana, hiperidrose ou infecções fúngicas como a frieira.

Quando buscar ajuda: Consulte um dermatologista se houver descamação, feridas, coceira intensa, vermelhidão ou se você tiver diabetes.

O hábito de fazer escalda-pés utilizando bicarbonato de sódio dissolvido em água morna é amplamente difundido como uma solução caseira para relaxar e amenizar o mau odor nos pés. No entanto, embora essa mistura ajude temporariamente a neutralizar os ácidos que causam o chulé, o uso frequente pode alterar o equilíbrio natural da pele e causar severa irritação cutânea.

Como o alcalinizante atua no pH da pele e no controle do mau odor?

O bicarbonato de sódio é uma substância de caráter alcalino, com pH próximo a 9. A pele humana saudável possui um manto ácido natural, com pH fisiológico em torno de 4,5 a 5,5, que atua como uma barreira defensiva contra micro-organismos patogênicos. Ao imergir os pés nessa solução, ocorre a neutralização dos ácidos graxos de cadeia curta produzidos pelas bactérias que metabolizam o suor.

A alteração do pH do meio reduz momentaneamente a proliferação de bactérias como a Brevibacterium epidermidis, responsável por liberar o odor característico. Contudo, essa mudança drástica na acidez cutânea desestrutura a camada córnea, podendo desencadear dermatite de contato e hiperqueratose reativa caso o procedimento seja repetido constantemente.

Ressecamento, descamação e vermelhidão podem indicar irritação cutânea e merecem atenção — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais na pele indicam que o sal alcalino está causando irritação?

O uso inadequado ou prolongado do escalda-pés com bicarbonato costuma manifestar sintomas claros de agressão à barreira lipídica da pele. É fundamental observar a reação das plantas dos pés e da região interdigital após a aplicação do banho morno.

A perda excessiva de umidade e o desequilíbrio do manto hidrolipídico provocam sinais específicos que exigem a interrupção imediata da prática:

Eritema e vermelhidão: surgimento de manchas avermelhadas e sensação de ardência logo após a imersão.

surgimento de manchas avermelhadas e sensação de ardência logo após a imersão. Desidratação e descamação: a pele da sola do pé fica esbranquiçada, áspera e começa a soltar finas lâminas.

a pele da sola do pé fica esbranquiçada, áspera e começa a soltar finas lâminas. Prurido intenso: coceira persistente provocada pelo ressecamento extremo e pela alteração nervosa sensorial da epiderme.

coceira persistente provocada pelo ressecamento extremo e pela alteração nervosa sensorial da epiderme. Fissuras no calcanhar: o aparecimento de rachaduras dolorosas, que funcionam como porta de entrada para infecções bacterianas secundárias.

O que a pesquisa científica e as diretrizes médicas dizem sobre esse tratamento?

Estudos dermatológicos apontam que, embora o bicarbonato de sódio possua propriedades antimicrobianas leves e auxilie no abrandamento temporário do odor, ele não combate a causa primária da sudorese excessiva. Segundo recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o controle efetivo da bromidrose e da hiperidrose plantar deve ser feito com agentes antissépticos adequados e antiperspirantes tópicos com cloreto de alumínio, prescritos individualmente.

Outro ponto de atenção é a micoses de unha e a tinea pedis (frieira). O ambiente alcalino pode fragilizar a imunidade local da pele, facilitando a penetração de fungos dermatófitos como o Trichophyton rubrum. Por essa razão, a imersão frequente em substâncias alcalinas sem posterior secagem rigorosa é contraindicada por especialistas.

Cuidados essenciais na higienização 🧪 pH Cutâneo pH 9.0 Alcalinidade elevada O bicarbonato possui pH 9, muito superior ao nível fisiológico da pele humana, que varia de 4,5 a 5,5. ⏱️ Tempo de Uso 15 min Limite de imersão O tempo máximo de escalda-pés não deve ultrapassar 15 minutos, no máximo uma vez por semana. 🩺 Avaliação Médica Investigação clínica O exame de micológico direto e a avaliação com dermatologista identificam a causa real do mau odor.

Quais são as causas clínicas do chulé persistente e como diferenciar os quadros?

Se o mau cheiro nos pés não melhora com medidas básicas de higiene, é necessário investigar condições dermatológicas subjacentes. As causas mais comuns envolvem a alteração na produção do suor ou a proliferação excessiva de fungos e bactérias.

As hipóteses diagnósticas mais frequentes na consulta clínica incluem:

Bromidrose plantar com hiperidrose: produção excessiva de suor pelas glândulas ecrinas aliada ao aumento de bactérias locais.

produção excessiva de suor pelas glândulas ecrinas aliada ao aumento de bactérias locais. Tinea pedis (Frieira): infecção fúngica que causa coceira, descamação entre os dedos e odor característico.

infecção fúngica que causa coceira, descamação entre os dedos e odor característico. Queratólise pontilhada: infecção bacteriana superficial que forma pequenas erosões na camada córnea da sola dos pés, gerando odor forte.

infecção bacteriana superficial que forma pequenas erosões na camada córnea da sola dos pés, gerando odor forte. Uso de calçados oclusivos: materiais sintéticos que impedem a transpiração e mantêm o pé úmido por longos períodos.

Secar bem os pés, especialmente entre os dedos, ajuda a evitar o excesso de umidade — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário procurar avaliação dermatológica urgente e quais os riscos para diabéticos?

A lavagem dos pés com bicarbonato ou qualquer banho de imersão é estritamente contraindicada para pessoas com diabetes mellitus, neuropatia periférica ou má circulação arterial. Nessas condições, a diminuição da sensibilidade impede que o paciente perceba queimaduras químicas ou lesões, e o ressecamento da pele pode evoluir rapidamente para úlceras de difícil cicatrização e infecções graves do pé diabético.

Procure atendimento de urgência ou agende uma consulta com um dermatologista ou podólogo especializado se apresentar os seguintes sinais de alerta:

Presença de feridas abertas, bolhas, secreção purulenta ou rachaduras profundas nos pés.

Sinais de infecção local, como inchaço (edema), calor na região, dor pulsante ou linhas vermelhas subindo pela perna.

Mudança na cor dos dedos (palidez ou cianose) e dormência contínua.

Odor extremamente forte acompanhado de dores fortes e incapacidade de caminhar.

Diagnóstico de diabetes e aparecimento de qualquer pequena lesão cutânea após o uso do escalda-pés.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.