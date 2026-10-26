Existe idade certa pra criança começar a aprender inglês?

Toda família que pensa em colocar o filho pra aprender inglês cedo já ouviu essa pergunta: existe idade certa, ou quanto mais cedo melhor mesmo?

A resposta curta é que sim, quanto mais cedo, mais fácil. Uma revisão de estudos feita por pesquisadores da UEM (Universidade Estadual de Maringá), publicada em 2025, encontrou que o cérebro infantil lida com um segundo idioma de forma mais eficiente do que o cérebro adulto, formando conexões que ficam mais difíceis de construir depois de certa idade.

Isso não quer dizer que aprender depois da infância não funcione: aprender idioma na vida adulta é perfeitamente possível. A diferença é o esforço: o adulto compensa com mais recursos cognitivos o que a criança consegue de forma mais natural, segundo a mesma pesquisa.

É por isso que currículos internacionais como o do IB (International Baccalaureate) começam o contato com o inglês já na educação infantil, dentro do PYP (Primary Years Programme), programa voltado a crianças de 3 a 12 anos.

Na Valley International School , em Itajaí (SC), esse contato começa junto com o início da vida escolar, com o Primary Years Programme autorizado desde 2021.

Então não, não existe uma idade mágica exata, mas existe uma janela, e ela é maior quanto mais nova a criança começa. Quem espera o ensino fundamental pra começar não perdeu o trem, só vai precisar de mais esforço pra chegar ao mesmo lugar.