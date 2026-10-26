Autoestima no tratamento do câncer: como funcionam as oficinas gratuitas de automaquiagem
Programa De Bem com Você, do Instituto ABIHPEC, orienta pacientes sobre automaquiagem, lenços e turbantes. A Mahogany, que doa produtos para os kits, levou o tema também para o seu Outubro Rosa
Uma maquiagem leve, um lenço bem amarrado, um turbante escolhido para o dia. Para quem está em tratamento contra o câncer, cuidados assim podem ajudar a reencontrar a própria imagem. É essa a proposta do De Bem com Você: A Beleza Contra o Câncer, programa coordenado no Brasil pelo Instituto ABIHPEC, que promove oficinas gratuitas de automaquiagem e de uso de lenços e turbantes para pacientes em tratamento oncológico.
A Mahogany, marca brasileira de fragrâncias e cosméticos fundada em 1991 e com mais de 200 lojas no país, apoia o programa há mais de dez anos. Nas oficinas, os participantes recebem kits de higiene e beleza montados com doações de empresas do setor, entre elas a própria Mahogany.
De onde vem a ideia
O formato tem inspiração no americano Look Good Feel Better e chega aos pacientes pelas mãos do Instituto ABIHPEC, ligado à associação que reúne a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A lógica é a do cuidado: quando as mudanças provocadas pelo tratamento aparecem no espelho, pequenos gestos consigo fazem diferença na autoestima.
O valor das coisas simples
A mesma ideia atravessa a campanha de Outubro Rosa da Mahogany, uma série de vídeos com o depoimento de Andréa Vilas Boas, gerente de Tecnologia da Informação da empresa, que passou pelo tratamento contra um câncer de mama. A marca descreve a série como “um espaço para dar voz às trajetórias que nos inspiram de perto e conscientizar tantas outras”. Para Andréa, o período trouxe outro jeito de olhar o dia a dia: “A gente precisa ser mais simples. De repente, no frio, ter um cobertor gostoso é motivo de felicidade.”
Andréa fala também de gentileza consigo mesma: “A gente tem que ser mais suave com a gente mesmo.” E de uma força que precisou nascer dentro dela: “Meu marido não podia fazer nada por mim. Minha mãe, meus amigos. Eu tinha que fazer por mim mesma.”
Para quem vive a mesma situação, ela deixa um conselho: “Viva a sua história, mas viva com coragem. Viva com alma, viva com fé, viva com consciência do que você está fazendo e viva com a certeza de que você é capaz de passar por isso.”
Para a marca, contar a história de alguém do time aproxima a mensagem de quem assiste. “Quando a Andréa topou dividir a história dela, entendemos que essa era a forma mais verdadeira de falar de prevenção: com alguém que convive com a gente todos os dias. O cuidado que a gente quer transmitir vai além dos produtos e começa por quem está do nosso lado”, afirma Mariella Prado Camargo, Gerente de Marketing e Trade Marketing da Mahogany.
Prevenção para todo mundo
A série leva a assinatura “Sua saúde merece a sua atenção” e lembra que o cuidado vale para mulheres e para homens. O Ministério da Saúde indica mamografia de rastreamento a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos, mesmo sem sintomas, e, entre os 40 e os 49, exame sob demanda, decidido com o profissional de saúde, conforme recomendação atualizada em setembro de 2025. Nos homens, o câncer de mama é raro, com cerca de 1% dos casos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), que estima 78.610 casos novos da doença por ano no Brasil entre 2026 e 2028.
Em resumo, as oficinas do De Bem com Você são gratuitas, voltadas a pacientes em tratamento oncológico, ensinam automaquiagem e uso de lenços e turbantes e entregam kits de higiene e beleza doados por empresas do setor. É um cuidado com a autoestima que Andréa traduz assim: “Hoje eu me escolho. É a melhor escolha que a gente pode fazer na vida.” As iniciativas fazem parte da agenda ESG da Mahogany, que vê no consumidor de hoje alguém interessado no que uma marca faz além dos produtos, inclusive no cuidado com as pessoas.