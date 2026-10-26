Autoestima no tratamento do câncer: como funcionam as oficinas gratuitas de automaquiagem

Uma maquiagem leve, um lenço bem amarrado, um turbante escolhido para o dia. Para quem está em tratamento contra o câncer, cuidados assim podem ajudar a reencontrar a própria imagem. É essa a proposta do De Bem com Você: A Beleza Contra o Câncer, programa coordenado no Brasil pelo Instituto ABIHPEC, que promove oficinas gratuitas de automaquiagem e de uso de lenços e turbantes para pacientes em tratamento oncológico.

A Mahogany , marca brasileira de fragrâncias e cosméticos fundada em 1991 e com mais de 200 lojas no país, apoia o programa há mais de dez anos. Nas oficinas, os participantes recebem kits de higiene e beleza montados com doações de empresas do setor, entre elas a própria Mahogany.

De onde vem a ideia

O formato tem inspiração no americano Look Good Feel Better e chega aos pacientes pelas mãos do Instituto ABIHPEC, ligado à associação que reúne a indústria de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. A lógica é a do cuidado: quando as mudanças provocadas pelo tratamento aparecem no espelho, pequenos gestos consigo fazem diferença na autoestima.

O valor das coisas simples

A mesma ideia atravessa a campanha de Outubro Rosa da Mahogany, uma série de vídeos com o depoimento de Andréa Vilas Boas, gerente de Tecnologia da Informação da empresa, que passou pelo tratamento contra um câncer de mama. A marca descreve a série como “um espaço para dar voz às trajetórias que nos inspiram de perto e conscientizar tantas outras”. Para Andréa, o período trouxe outro jeito de olhar o dia a dia: “A gente precisa ser mais simples. De repente, no frio, ter um cobertor gostoso é motivo de felicidade.”

Andréa fala também de gentileza consigo mesma: “A gente tem que ser mais suave com a gente mesmo.” E de uma força que precisou nascer dentro dela: “Meu marido não podia fazer nada por mim. Minha mãe, meus amigos. Eu tinha que fazer por mim mesma.”

Para quem vive a mesma situação, ela deixa um conselho: “Viva a sua história, mas viva com coragem. Viva com alma, viva com fé, viva com consciência do que você está fazendo e viva com a certeza de que você é capaz de passar por isso.”

Para a marca, contar a história de alguém do time aproxima a mensagem de quem assiste. “Quando a Andréa topou dividir a história dela, entendemos que essa era a forma mais verdadeira de falar de prevenção: com alguém que convive com a gente todos os dias. O cuidado que a gente quer transmitir vai além dos produtos e começa por quem está do nosso lado”, afirma Mariella Prado Camargo, Gerente de Marketing e Trade Marketing da Mahogany.

Prevenção para todo mundo

A série leva a assinatura “Sua saúde merece a sua atenção” e lembra que o cuidado vale para mulheres e para homens. O Ministério da Saúde indica mamografia de rastreamento a cada dois anos para mulheres de 50 a 74 anos, mesmo sem sintomas, e, entre os 40 e os 49, exame sob demanda, decidido com o profissional de saúde, conforme recomendação atualizada em setembro de 2025. Nos homens, o câncer de mama é raro, com cerca de 1% dos casos, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), que estima 78.610 casos novos da doença por ano no Brasil entre 2026 e 2028.