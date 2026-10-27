Visão de águia ajuda gestor da indústria a achar onde as vendas travam

Descobrir em que ponto uma venda emperrou é um desafio comum em empresas de intralogística, armazenagem e máquinas pesadas, em que uma negociação pode durar meses. A Galgar Digital trabalha essa questão com um conceito próprio, a “visão de águia”: a capacidade de enxergar a operação comercial de ponta a ponta.

A ideia faz parte do Galgar High Level, programa de crescimento e previsibilidade comercial criado pela empresa para esses segmentos. Com processos implementados, integrações funcionando e informações registradas, dashboards e relatórios mostram ao gestor indicadores de marketing, evolução do funil, conversões, motivos de perda e desempenho das equipes.

Informação na palma da mão

Na prática, o gestor consegue ver quais canais trazem oportunidades, em que ponto as negociações estão paradas e quais ações precisam de atenção. Com isso, as decisões passam a se apoiar em dados, e não apenas em percepções ou em resultados passados.

Lucas Anjos, CEO da Galgar Digital, explica que essa visão só aparece quando as áreas da empresa trabalham juntas.

“Não basta gerar leads ou investir em presença digital. É necessário entender de onde vêm as oportunidades, como elas evoluem e por que algumas se transformam em vendas enquanto outras se perdem. Quando a empresa conecta marketing, tecnologia e processo comercial, passa a ter muito mais clareza sobre onde estão suas oportunidades de crescimento”, afirma.

Por que as vendas travam

Em muitas empresas do setor, marketing, vendas e tecnologia funcionam cada um por conta própria, e fica difícil saber o que gera receita. Números como custo por lead e volume de contatos continuam úteis, mas sozinhos não mostram onde a venda para.

Por isso o programa conecta campanhas, rastreamento de conversões e CRM, além de reunir tráfego pago, SEO e GEO, IA (inteligência artificial), nutrição de leads e clientes e treinamento comercial. A inteligência artificial ajuda a organizar informações e a apontar oportunidades que pedem atenção, enquanto o treinamento prepara a equipe para conduzir melhor cada negociação.

Setor em movimento

Ter essa clareza ganha valor em um mercado ativo. Segundo a consultoria Colliers, a absorção bruta de condomínios logísticos de alto padrão bateu recorde de 1,5 milhão de metros quadrados no terceiro trimestre de 2026. Para as máquinas da linha amarela, a Sobratema (Associação Brasileira de Tecnologia e Gestão de Equipamentos) projeta alta de 4% nas vendas em 2026, chegando a 35.843 unidades.

Para Lucas, o ganho vem quando a operação fica visível do começo ao fim.

“Quando o gestor consegue enxergar o que acontece desde o investimento em marketing até a evolução das oportunidades comerciais, ele ganha condições de tomar decisões melhores, recuperar negócios e identificar novas fontes de receita. O objetivo é fazer com que a tecnologia e os processos trabalhem a favor do crescimento da empresa”, destaca.

Como saber onde as vendas da empresa estão travando

Para saber onde as vendas da empresa estão travando, o caminho é registrar a jornada do cliente do primeiro contato ao fechamento e reunir esses dados em painéis. Assim, o gestor identifica gargalos, entende os motivos de perda e age antes que a oportunidade se perca. Previsibilidade, nesse caso, não significa garantir vendas, e sim construir projeções mais bem fundamentadas.

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