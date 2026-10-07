Resumo O que é: A perda gradual da capacidade de enxergar em ambientes escuros e a redução do campo de visão lateral.

Pode indicar: Distrofias retinianas hereditárias, como a retinite pigmentosa, ou condições que afetam o nervo óptico.

Quando buscar ajuda: Ao notar dificuldade de adaptação à penumbra, tropeços frequentes ou perda súbita do campo visual.

A dificuldade crescente para enxergar em locais com pouca iluminação e a sensação de que as laterais do campo visual estão encolhendo são manifestações clínicas que não devem ser atribuídas ao cansaço ocular ou à idade. Esse conjunto de sintomas costuma surgir de forma silenciosa e progressiva, comprometendo a autonomia do indivíduo em tarefas diárias, como caminhar à noite ou reconhecer objetos ao redor.

Como a degradação dos fotorreceptores na retina altera a visão no escuro e o campo visual periférico?

A retina é a camada fina de tecido nervoso localizada na parte posterior do olho, responsável por captar os estímulos de luz e transformá-los em impulsos elétricos enviados ao cérebro por meio do nervo óptico. Para desempenhar essa função com precisão, a estrutura retiniana conta com dois tipos celulares especializados: os bastonetes e os cones.

Os bastonetes estão distribuídos predominantemente nas áreas periféricas da retina e são altamente sensíveis à iluminação fraca, sendo os principais responsáveis pela visão noturna e pelo monitoramento do campo visual ao redor. Quando ocorre a degradação progressiva dessas células, o paciente desenvolve nictalopia (cegueira noturna) e passa a enxergar como se estivesse olhando através de um tubo, condição denominada visão em túnel. Com o avanço da doença, os cones — localizados na área central — também podem ser afetados, comprometendo a nitidez e a distinção de cores.

A perda do campo periférico pode levar a tropeços e esbarrões porque obstáculos nas laterais deixam de ser percebidos com facilidade — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais oculares costumam acompanhar a perda progressiva da visão periférica?

A alteração no campo de visão raramente se manifesta como um sintoma isolado. À medida que a sensibilidade dos bastonetes declina, outros sinais clínicos passam a ser observados no cotidiano, muitas vezes percebidos primeiro por familiares ou colegas de convívio do paciente.

Mapear a presença desses manifestações associadas é fundamental para orientar o diagnóstico oftalmológico. Entre os sinais mais frequentes que acompanham o quadro, destacam-se:

Demora para adaptação luminosa: dificuldade acentuada para enxergar ao transitar de ambientes muito claros para locais escuros, como salas de cinema.

dificuldade acentuada para enxergar ao transitar de ambientes muito claros para locais escuros, como salas de cinema. Tropeços e esbarrões recorrentes: colisões frequentes com batentes de portas, móveis baixos ou degraus por falta de percepção dos obstáculos nas extremidades do olhar.

colisões frequentes com batentes de portas, móveis baixos ou degraus por falta de percepção dos obstáculos nas extremidades do olhar. Sensibilidade excessiva à luz (fotofobia): desconforto acentuado diante de luzes brilhantes ou claridade solar intensa, acompanhado de eventuais lampejos luminosos (fotopsias).

desconforto acentuado diante de luzes brilhantes ou claridade solar intensa, acompanhado de eventuais lampejos luminosos (fotopsias). Perda de percepção de contraste: dificuldade para distinguir contornos de objetos em fundos de cor semelhante ou sob penumbra.

O que os estudos sobre optogenética e terapia gênica revelam sobre a recuperação da retina?

Historicamente, as distrofias retinianas eram consideradas quadros sem possibilidade de intervenção terapêutica para recuperação funcional. No entanto, o avanço da medicina de precisão e da biotecnologia alterou a perspectiva clínica para pacientes diagnosticados com perda irreversível de fotorreceptores.

Um estudo científico marcante publicado no periódico Nature Medicine demonstrou que a aplicação de optogenética — técnica que combina terapia gênica à aplicação de estímulos de luz específicos — permitiu restaurar parcialmente a percepção visual em um paciente com cegueira decorrente de retinite pigmentosa avançada. Segundo diretrizes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a identificação precoce da mutação genética por meio de painéis moleculares é indispensável para verificar a elegibilidade do paciente a novas abordagens terapêuticas e ensaios clínicos.

Saiba mais sobre esse sinal 📊 Dado científico 1 em 4.000 Prevalência global da doença A estimativa abrange o número de indivíduos afetados por retinite pigmentosa ao longo da vida em diferentes populações. 🩺 Exame diagnóstico Eletrorretinografia e OCT retiniano A eletrorretinografia mede a resposta elétrica das células fotorreceptoras, enquanto a tomografia mapeia a camada celular. ⚠️ Especialidade indicada Consulta com médico retinólogo O acompanhamento com especialista em retina permite orientar recursos de baixa visão e estratégias de preservação visual.

Quais doenças de retina podem causar cegueira noturna e visão em túnel?

Embora a retinite pigmentosa represente a principal causa de visão em túnel de origem genética, a perda gradual do campo visual periférico pode decorrer de outras alterações oculares e sistêmicas que exigem diagnóstico diferencial rigoroso.

Durante a avaliação no consultório, o especialista investiga hipóteses diagnósticas complementares para determinar a causa exata do sintoma. As principais hipóteses incluem:

Glaucoma crônico de ângulo aberto: condição caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, provocando lesão lenta do nervo óptico com perda assintomática das margens da visão.

condição caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, provocando lesão lenta do nervo óptico com perda assintomática das margens da visão. Degeneração macular associada à idade (DMRI): embora afete prioritariamente a visão central, formas avançadas podem prejudicar a percepção geral de contraste em locais escuros.

embora afete prioritariamente a visão central, formas avançadas podem prejudicar a percepção geral de contraste em locais escuros. Deficiência severa de vitamina A: afeta a síntese da proteína rhodopsina nos bastonetes, desencadeando cegueira noturna que pode ser revertida com adequação nutricional orientada.

afeta a síntese da proteína rhodopsina nos bastonetes, desencadeando cegueira noturna que pode ser revertida com adequação nutricional orientada. Síndrome de Usher: alteração genética rara que associa a degeneração retiniana progressiva a graus variáveis de perda auditiva neurossensorial.

Os bastonetes têm papel importante na visão em baixa luminosidade e na percepção periférica, por isso sua degeneração pode causar nictalopia e estreitamento do campo visual — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando a perda de visão exige consulta com retinólogo e quais sinais indicam emergência médica?

A percepção de qualquer perda contínua no campo de visão ou a constatação de dificuldade para andar no escuro justificam o agendamento de uma consulta médica eletiva com o especialista em retina. Exames como mapeamento de retina, campimetria computadorizada e tomografia de coerência óptica (OCT) permitem identificar o comprometimento estrutural precocemente.

Entretanto, modificações oculares de início repentino exigem conduta imediata. A perda súbita de visão em um ou ambos os olhos, o surgimento abrupto de uma mancha escura semelhante a uma “cortina” cobrindo parte da imagem ou a ocorrência de dor ocular intensa associada a vermelhidão e náuseas são sinais de extrema gravidade.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado.