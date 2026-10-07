Resultado uai +Milionária 396: confira as seis dezenas e os dois trevos sorteados nesta quarta-feira, 7 de outubro, pelo prêmio estimado em R$ 102 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 15 — 42 — 30 — 06 — 28 — 50. Trevos: 6 e 3.

2 Prêmio de R$ 102 milhões — sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, após 102 concursos sem ganhador da combinação principal.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores pagos por faixa aguardam divulgação oficial da Caixa.

O resultado da +Milionária 396 saiu na noite desta quarta-feira, 7 de outubro. O sorteio aconteceu às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 102 milhões. As seis dezenas e os dois trevos já foram divulgados, mas o rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa.

Resultado da +Milionária 396

O concurso 396 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As seis dezenas sorteadas foram:

15 — 42 — 30 — 06 — 28 — 50

Trevos sorteados: 6 e 3

Resultado da +Milionária 396 de hoje (07/10): confira as 6 dezenas, os 2 trevos e o rateio de R$ 102 milhões

A +Milionária acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 396 ainda não foi divulgado pela Caixa. Portanto, não é possível afirmar se alguma aposta acertou a combinação completa ou se o prêmio acumulou novamente.

O concurso anterior, +Milionária 395, realizado no sábado, 3 de outubro, terminou sem ganhadores na faixa principal.

As dezenas sorteadas foram 08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44, com os trevos 3 e 5.

Como ninguém acertou a combinação completa, a estimativa do prêmio passou de R$ 100 milhões para R$ 102 milhões.

Ganhadores da +Milionária 396

A quantidade de apostas premiadas e os valores distribuídos em cada faixa ainda dependem da apuração oficial da Caixa.

Faixa de premiação Ganhadores Prêmio 6 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 6 acertos + 1 ou 0 trevo A confirmar A confirmar 5 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 5 acertos + 1 ou 0 trevo A confirmar A confirmar 4 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 4 acertos + 1 ou 0 trevo A confirmar A confirmar 3 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 3 acertos + 1 trevo A confirmar A confirmar 2 acertos + 2 trevos A confirmar A confirmar 2 acertos + 1 trevo A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Último resultado da +Milionária

O concurso 395, realizado no sábado, 3 de outubro, apresentou as seguintes dezenas:

08 — 18 — 21 — 27 — 28 — 44

Trevos: 3 e 5

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e os dois trevos. O prêmio principal acumulou, elevando a estimativa do concurso 396 para R$ 102 milhões.

O histórico completo está disponível no site oficial da +Milionária.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso da +Milionária será o 397. A data e o horário devem ser conferidos no calendário oficial da Caixa.

A estimativa de prêmio também depende da apuração do concurso 396, incluindo a confirmação de eventuais ganhadores da faixa principal.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, respeitando o horário-limite informado pela Caixa.

Como apostar na +Milionária

Na +Milionária, o jogador escolhe de 6 a 12 números entre os 50 disponíveis e de 2 a 6 trevos entre os seis disponíveis.

A aposta simples, com seis dezenas e dois trevos, custa R$ 6.

A probabilidade de acertar a combinação completa com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500.

A modalidade possui dez faixas de premiação. Para ganhar o prêmio principal, é necessário acertar as seis dezenas e os dois trevos sorteados.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na +Milionária 396?

15 — 42 — 30 — 06 — 28 — 50.

Quais foram os trevos sorteados?

Os trevos foram 6 e 3.

A +Milionária 396 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Qual era o prêmio da +Milionária 396?

O prêmio principal estava estimado em R$ 102 milhões.

Quando foi realizado o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando acontece o próximo concurso?

O próximo concurso é o 397. A data deve ser confirmada no calendário oficial da Caixa.

Quanto custa uma aposta simples na +Milionária?

R$ 6, com seis dezenas e dois trevos.

Qual é a chance de ganhar o prêmio principal?

A probabilidade de acertar as seis dezenas e os dois trevos com uma aposta simples é de 1 em 238.360.500.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.