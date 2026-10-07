Resultado uai Super Sete 908: confira os sete números sorteados nesta quarta-feira, 7 de outubro, pelo prêmio estimado em R$ 10,5 milhões. 1 Números sorteados: 9 — 3 — 9 — 1 — 4 — 1 — 1, da primeira à sétima coluna.

2 Prêmio de R$ 10,5 milhões — sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, após 66 concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores pagos por faixa aguardam divulgação oficial da Caixa.

O resultado da Super Sete 908 saiu na noite desta quarta-feira, 7 de outubro. O concurso foi realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 10,5 milhões. Os sete números já foram divulgados, mas o rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa.

Resultado da Super Sete 908

O concurso 908 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Os sete números sorteados, da primeira à sétima coluna, foram:

Coluna Número sorteado Coluna 1 9 Coluna 2 3 Coluna 3 9 Coluna 4 1 Coluna 5 4 Coluna 6 1 Coluna 7 1

Resultado da Super Sete 908 de hoje (07/10): veja os 7 números sorteados e o rateioResultado da Super Sete 908 de hoje (07/10): veja os 7 números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 10,5 milhões do prêmio de R$ 10,5 milhões

A Super Sete acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 908 ainda não foi divulgado pela Caixa. Portanto, não é possível afirmar se alguma aposta acertou as sete colunas ou se o prêmio acumulou novamente.

O concurso anterior, Super Sete 907, realizado na segunda-feira, 5 de outubro, terminou sem ganhadores na faixa principal.

As dezenas sorteadas foram 6 — 0 — 2 — 1 — 1 — 4 — 9, da primeira à sétima coluna.

Com isso, o prêmio acumulado chegou à estimativa de R$ 10,5 milhões para o concurso 908.

Ganhadores da Super Sete 908

A quantidade de apostas premiadas e os valores distribuídos em cada faixa ainda dependem da apuração oficial da Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Último resultado da Super Sete

O concurso 907, realizado na segunda-feira, 5 de outubro, apresentou os seguintes números:

6 — 0 — 2 — 1 — 1 — 4 — 9

Nenhuma aposta acertou as sete colunas, e o prêmio principal acumulou para o concurso 908.

O histórico completo está disponível no site oficial da Super Sete.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso da Super Sete é o 909, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa do prêmio depende da apuração oficial do concurso 908.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, respeitando o horário-limite informado pela Caixa.

Como apostar na Super Sete

Na Super Sete, o volante possui sete colunas com números de 0 a 9. Para participar, o jogador deve escolher pelo menos um número em cada coluna.

A aposta simples, com um número por coluna, custa R$ 3.

A probabilidade de acertar as sete colunas com uma aposta simples é de 1 em 10 milhões.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente. Já a Teimosinha possibilita repetir a mesma aposta por concursos consecutivos.

Os sorteios da Super Sete acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, normalmente às 21h.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Super Sete 908?

9 — 3 — 9 — 1 — 4 — 1 — 1, da primeira à sétima coluna.

A Super Sete 908 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Qual era o prêmio da Super Sete 908?

O prêmio principal estava estimado em R$ 10,5 milhões.

Quando foi realizado o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando acontece o próximo concurso?

A Super Sete 909 está prevista para sexta-feira, 9 de outubro.

Quanto custa uma aposta simples na Super Sete?

R$ 3, escolhendo um número em cada uma das sete colunas.

Os números podem se repetir na Super Sete?

Sim. Como cada coluna é sorteada separadamente, o mesmo algarismo pode aparecer em mais de uma coluna.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.