Resultado uai Dupla Sena 3018: confira o resultado dos dois sorteios desta quarta-feira, 7 de outubro, pelo prêmio estimado em R$ 7,1 milhões. 1 1º sorteio: 18 — 48 — 26 — 49 — 28 — 21. 2º sorteio: sequência informada contém o número 39 repetido e aguarda conferência oficial.

2 Prêmio de R$ 7,1 milhões — concurso realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, após 29 concursos consecutivos sem ganhador na faixa principal.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores pagos em cada sorteio aguardam divulgação oficial da Caixa.

O resultado da Dupla Sena 3018 saiu na noite desta quarta-feira, 7 de outubro. O concurso foi realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 7,1 milhões. As dezenas do primeiro sorteio foram informadas, mas a sequência do segundo apresenta uma repetição que precisa ser conferida. O rateio oficial também permanece pendente.

Resultado da Dupla Sena 3018

O concurso 3018 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Na Dupla Sena, a mesma aposta participa de dois sorteios no mesmo concurso, aumentando as oportunidades de premiação.

Primeiro sorteio:

18 — 48 — 26 — 49 — 28 — 21

Em ordem crescente: 18 — 21 — 26 — 28 — 48 — 49.

Segundo sorteio

38 — 39 — 39 — 11 — 35 — 05

Resultado da Dupla Sena 3018 de hoje (07/10): confira os números dos dois sorteios e o rateio de R$ 7,1 milhões

A Dupla Sena acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 3018 ainda não foi divulgado no material disponível. Portanto, não é possível afirmar se alguma aposta acertou as seis dezenas em um dos dois sorteios.

O concurso anterior, Dupla Sena 3017, realizado na segunda-feira, 5 de outubro, terminou sem ganhadores da sena nos dois sorteios.

Com isso, o prêmio estimado para o concurso 3018 chegou a R$ 7,1 milhões, após uma sequência de 29 concursos sem ganhador na faixa principal.

No primeiro sorteio do concurso 3017, 14 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 6.107,97 cada.

Ganhadores da Dupla Sena 3018

A Caixa ainda apura a quantidade de apostas premiadas e os valores distribuídos nas diferentes faixas dos dois sorteios.

Primeiro sorteio

Faixa Ganhadores Prêmio 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Segundo sorteio

Faixa Ganhadores Prêmio 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar 3 acertos A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Último resultado da Dupla Sena

O concurso 3017, realizado na segunda-feira, 5 de outubro, apresentou as seguintes dezenas:

Primeiro sorteio:

05 — 06 — 22 — 23 — 37 — 38

Segundo sorteio:

05 — 08 — 20 — 31 — 42 — 48

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas em qualquer um dos sorteios. No primeiro, 14 apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 6.107,97 cada.

O histórico completo está disponível no site oficial da Dupla Sena.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso da Dupla Sena é o 3019, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa de prêmio depende da apuração oficial do concurso 3018.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, respeitando o horário-limite informado pela Caixa.

Como apostar na Dupla Sena

Na Dupla Sena, o jogador escolhe de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. A mesma aposta participa de dois sorteios por concurso.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3.

A probabilidade de acertar as seis dezenas em um sorteio específico com a aposta mínima é de 1 em 15.890.700.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente. Já a Teimosinha possibilita repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

O que você precisa saber

Quais foram os números do primeiro sorteio da Dupla Sena 3018?

18 — 48 — 26 — 49 — 28 — 21.

Quais foram os números do segundo sorteio?

A sequência recebida foi 38 — 39 — 39 — 11 — 35 — 05, mas contém a dezena 39 repetida. A combinação definitiva precisa ser conferida na Caixa.

A Dupla Sena 3018 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado.

Qual era o prêmio da Dupla Sena 3018?

O prêmio principal estava estimado em R$ 7,1 milhões.

Quando aconteceu o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando é o próximo concurso da Dupla Sena?

O concurso 3019 está previsto para sexta-feira, 9 de outubro.

Quanto custa uma aposta simples na Dupla Sena?

R$ 3, com seis dezenas escolhidas entre os 50 números disponíveis.

A mesma aposta vale para os dois sorteios?

Sim. Cada aposta participa automaticamente dos dois sorteios realizados no mesmo concurso.

Fonte para conferência: site oficial das Loterias Caixa.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.