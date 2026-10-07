Resultado uai Lotomania 2985: confira as 20 dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 7 de outubro, pelo prêmio estimado em R$ 9,3 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 06 — 10 — 39 — 11 — 74 — 79 — 02 — 59 — 29 — 22 — 13 — 25 — 07 — 48 — 63 — 12 — 70 — 53 — 66 — 03.

2 Prêmio de R$ 9,3 milhões — sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, após 11 concursos consecutivos sem ganhador de 20 acertos.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores pagos por faixa aguardam divulgação oficial da Caixa.

O resultado da Lotomania 2985 saiu na noite desta quarta-feira, 7 de outubro. O sorteio aconteceu às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 9,3 milhões. As 20 dezenas já foram divulgadas, mas o rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa.

Resultado da Lotomania 2985

O concurso 2985 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As 20 dezenas sorteadas, na ordem de divulgação, foram:

06 — 10 — 39 — 11 — 74

79 — 02 — 59 — 29 — 22

13 — 25 — 07 — 48 — 63

12 — 70 — 53 — 66 — 03

Resultado da Lotomania 2985 de hoje (07/10): veja os 20 números sorteados e o rateio do prêmio de R$ 9,3 milhões

A Lotomania acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 2985 ainda não foi divulgado pela Caixa. Portanto, não é possível afirmar se alguma aposta acertou as 20 dezenas ou se o prêmio acumulou novamente.

O concurso anterior, Lotomania 2984, realizado na segunda-feira, 5 de outubro, terminou sem ganhadores na faixa principal, completando 11 concursos consecutivos de acumulação.

Com isso, o prêmio estimado passou de R$ 8,5 milhões para R$ 9,3 milhões.

Na faixa de 19 acertos do concurso 2984, sete apostas receberam R$ 41.640,48 cada.

Ganhadores da Lotomania 2985

O número de apostas premiadas e os valores distribuídos em cada faixa ainda dependem da apuração oficial da Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio 20 acertos A confirmar A confirmar 19 acertos A confirmar A confirmar 18 acertos A confirmar A confirmar 17 acertos A confirmar A confirmar 16 acertos A confirmar A confirmar 15 acertos A confirmar A confirmar 0 acertos A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Último resultado da Lotomania

O concurso 2984, realizado na segunda-feira, 5 de outubro, apresentou as seguintes dezenas:

03 — 05 — 06 — 12 — 20 — 22 — 23 — 25 — 26 — 28 — 41 — 53 — 68 — 70 — 73 — 76 — 79 — 82 — 86 — 90

Nenhuma aposta acertou os 20 números. Sete apostas fizeram 19 acertos e ganharam R$ 41.640,48 cada.

O histórico completo está disponível no site oficial da Lotomania.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso da Lotomania é o 2986, previsto para sexta-feira, 9 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa do prêmio depende da apuração oficial do concurso 2985.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, respeitando o horário-limite informado pela Caixa.

Como apostar na Lotomania

Na Lotomania, o jogador marca 50 números entre os 100 disponíveis no volante, numerados de 00 a 99. A Caixa sorteia 20 dezenas por concurso.

A aposta simples custa R$ 3. São premiadas as apostas que acertam 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 números, além daquelas que não acertam nenhuma dezena.

A probabilidade de acertar os 20 números é de 1 em 11.372.635.

A Lotomania tem sorteios às segundas, quartas e sextas-feiras, normalmente às 21h.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotomania 2985?

06 — 10 — 39 — 11 — 74 — 79 — 02 — 59 — 29 — 22 — 13 — 25 — 07 — 48 — 63 — 12 — 70 — 53 — 66 — 03.

A Lotomania 2985 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Qual era o prêmio da Lotomania 2985?

O prêmio principal estava estimado em R$ 9,3 milhões.

Quando foi realizado o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando acontece o próximo concurso?

A Lotomania 2986 está prevista para sexta-feira, 9 de outubro.

Quanto custa uma aposta simples na Lotomania?

R$ 3, com 50 números escolhidos entre os 100 disponíveis.

É possível ganhar sem acertar nenhum número?

Sim. A Lotomania também possui uma faixa de premiação para apostas com zero acertos.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.