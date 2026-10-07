Resultado uai Dia de Sorte 1317: confira as sete dezenas e o Mês da Sorte sorteados nesta quarta-feira, 7 de outubro, pelo prêmio estimado em R$ 3,3 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 07 — 31 — 16 — 04 — 25 — 27 — 28. Mês da Sorte: março.

2 Prêmio de R$ 3,3 milhões — sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores pagos por faixa aguardam divulgação oficial da Caixa.

O resultado do Dia de Sorte 1317 saiu na noite desta quarta-feira, 7 de outubro. O sorteio foi realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 3,3 milhões. As sete dezenas e o Mês da Sorte já foram divulgados, mas o rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa.

Resultado do Dia de Sorte 1317

O concurso 1317 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As sete dezenas sorteadas foram:

07 — 31 — 16 — 04 — 25 — 27 — 28

Mês da Sorte: MARÇO

Resultado do Dia de Sorte 1317 de hoje (07/10): confira os 7 números, o Mês da Sorte e o rateio de R$ 3,3 milhões

Além dos sete números, o Dia de Sorte sorteia um mês do ano, que corresponde a uma faixa de premiação independente.

O Dia de Sorte acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 1317 ainda não foi divulgado pela Caixa. Por isso, não é possível afirmar se alguma aposta acertou as sete dezenas ou se o prêmio principal acumulou novamente.

O concurso anterior, Dia de Sorte 1316, realizado na terça-feira, 6 de outubro, sorteou as dezenas 01 — 06 — 10 — 16 — 18 — 22 — 29, com setembro como Mês da Sorte.

Nenhuma aposta acertou as sete dezenas, e o prêmio estimado passou de R$ 2,9 milhões para R$ 3,3 milhões.

Na faixa de seis acertos, 56 apostas receberam R$ 2.907,85 cada.

Ganhadores do Dia de Sorte 1317

O número de apostas premiadas e os valores distribuídos em cada faixa ainda dependem da apuração oficial da Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio 7 acertos A confirmar A confirmar 6 acertos A confirmar A confirmar 5 acertos A confirmar A confirmar 4 acertos A confirmar A confirmar Mês da Sorte A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O ganhador tem 90 dias após o sorteio para retirar o prêmio. Depois desse período, os valores não resgatados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso do Dia de Sorte é o 1318, previsto para quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa de prêmio depende da apuração oficial do concurso 1317.

As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, respeitando o horário-limite informado pela Caixa.

Como apostar no Dia de Sorte

No Dia de Sorte, o jogador escolhe de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis no volante e também seleciona um Mês da Sorte, entre janeiro e dezembro.

A aposta simples, com sete dezenas e um mês, custa R$ 2,50.

A probabilidade de acertar as sete dezenas com a aposta mínima é de aproximadamente 1 em 2.629.575.

O jogador pode utilizar a Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1317?

07 — 31 — 16 — 04 — 25 — 27 — 28.

Qual foi o Mês da Sorte?

O mês sorteado foi março.

O Dia de Sorte 1317 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Qual era o prêmio do Dia de Sorte 1317?

O prêmio principal estava estimado em R$ 3,3 milhões.

Quando aconteceu o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando é o próximo sorteio do Dia de Sorte?

O concurso 1318 está previsto para quinta-feira, 8 de outubro.

Quanto custa uma aposta simples no Dia de Sorte?

R$ 2,50, com sete dezenas e um Mês da Sorte.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

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