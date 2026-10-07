Resultado uai Lotofácil 3799: sorteio realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. 1 Dezenas sorteadas: sequência recebida apresenta números repetidos e aguarda conferência no resultado oficial.

2 Prêmio de R$ 2 milhões — sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio a confirmar: quantidade de ganhadores e valores por faixa aguardam divulgação oficial da Caixa.

O concurso 3799 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

A sequência informada para o sorteio foi:

20 — 18 — 19 — 01 — 12 — 23 — 05 — 07 — 03 — 23 — 10 — 25 — 07 — 13 — 04

Resultado da Lotofácil 3799 de hoje (07/10): veja as 15 dezenas sorteadas e quem ganhou o prêmio de R$ 2 milhões

A Lotofácil acumulou?

A confirmar. O rateio oficial do concurso 3799 ainda não foi informado no material disponível. Portanto, não é possível afirmar se houve ganhadores dos 15 acertos.

No concurso anterior, Lotofácil 3798, três apostas acertaram as 15 dezenas. Os bilhetes foram registrados em Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) e Mogi das Cruzes (SP).

Cada aposta vencedora recebeu R$ 1.584.075,31. Com isso, a estimativa do concurso 3799 voltou a R$ 2 milhões.

Ganhadores da Lotofácil 3799

A quantidade de apostas premiadas e os valores distribuídos em cada faixa ainda dependem da apuração oficial da Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio 15 acertos A confirmar A confirmar 14 acertos A confirmar A confirmar 13 acertos A confirmar A confirmar 12 acertos A confirmar A confirmar 11 acertos A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras aplicáveis ao canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e comprovante original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso da Lotofácil é o 3800, previsto para quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa do prêmio depende da apuração oficial do concurso 3799.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, respeitando o horário-limite informado pela Caixa.

Como apostar na Lotofácil

Na Lotofácil, o jogador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples, com 15 dezenas, custa R$ 3,50.

A chance de acertar as 15 dezenas com a aposta mínima é de 1 em 3.268.760.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números automaticamente. A Teimosinha permite repetir a mesma aposta por concursos consecutivos.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3799?

A sequência recebida contém as dezenas 07 e 23 repetidas. A lista definitiva precisa ser conferida no resultado oficial da Caixa.

A Lotofácil 3799 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi informado.

Qual era o prêmio da Lotofácil 3799?

O prêmio principal estava estimado em R$ 2 milhões.

Quando foi realizado o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando acontece o próximo concurso?

A Lotofácil 3800 está prevista para quinta-feira, 8 de outubro.

Quanto custa uma aposta simples na Lotofácil?

R$ 3,50, com 15 números escolhidos entre os 25 disponíveis.

Fonte para conferência: site oficial das Loterias Caixa.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.