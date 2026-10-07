Resultado uai Quina 7137: confira as cinco dezenas sorteadas nesta quarta-feira, 7 de outubro. O prêmio estava estimado em R$ 26,8 milhões. 1 Dezenas sorteadas: 07 — 50 — 02 — 61 — 79.

2 Prêmio de R$ 26,8 milhões — sorteio realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

3 Rateio a confirmar: a Caixa ainda apura os ganhadores e os valores pagos em cada faixa.

O resultado da Quina 7137 foi divulgado na noite desta quarta-feira, 7 de outubro. O sorteio aconteceu às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 26,8 milhões. As cinco dezenas já são conhecidas, mas o rateio oficial ainda está sendo apurado pela Caixa.

Resultado da Quina 7137

O concurso 7137 foi realizado nesta quarta-feira, 7 de outubro, com transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As cinco dezenas sorteadas, na ordem de divulgação, foram:

07 — 50 — 02 — 61 — 79

Resultado da Quina 7137 de hoje (07/10): confira as 5 dezenas sorteadas e o rateio do prêmio de R$ 26,8 milhões

A Quina acumulou?

A confirmar. A Caixa ainda não divulgou o rateio oficial do concurso 7137. Por isso, não é possível afirmar se alguma aposta acertou as cinco dezenas ou se o prêmio acumulou.

O concurso anterior, 7136, sorteou 13 — 14 — 30 — 53 — 60 e não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio estimado chegou a R$ 26,8 milhões.

Na quadra do concurso 7136, 63 apostas receberam R$ 10.208,67 cada.

Ganhadores da Quina 7137

O número de apostas premiadas e os valores de cada faixa ainda dependem da apuração oficial da Caixa.

Faixa Ganhadores Prêmio 5 acertos (quina) A confirmar A confirmar 4 acertos (quadra) A confirmar A confirmar 3 acertos (terno) A confirmar A confirmar 2 acertos (duque) A confirmar A confirmar

Cidades dos ganhadores: a confirmar, caso haja apostas vencedoras na faixa principal.

Como resgatar o prêmio

Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da modalidade e do canal de aposta.

Valores superiores ao limite de pagamento das lotéricas devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta física.

Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento ocorre após o prazo mínimo de processamento previsto pela Caixa.

O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Depois desse período, os valores não retirados são destinados ao FIES.

Quando é o próximo sorteio

O próximo concurso da Quina é o 7138, previsto para quinta-feira, 8 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A estimativa do prêmio ainda depende do rateio oficial do concurso 7137.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Caixa, até as 20h do dia do sorteio.

Como apostar na Quina

Na Quina, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3.

A probabilidade de acertar as cinco dezenas com a aposta mínima é de 1 em 24.040.016.

A Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente. Já a Teimosinha repete a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados na Quina 7137?

07 — 50 — 02 — 61 — 79.

A Quina 7137 acumulou?

A confirmar. O rateio oficial ainda não foi divulgado pela Caixa.

Qual era o prêmio da Quina 7137?

O prêmio principal estava estimado em R$ 26,8 milhões.

Quando foi realizado o sorteio?

Na quarta-feira, 7 de outubro, às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quando acontece o próximo concurso?

A Quina 7138 está prevista para quinta-feira, 8 de outubro, às 21h.

Quanto custa uma aposta simples na Quina?

R$ 3, com cinco números escolhidos entre 80 disponíveis.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Confira nosso guia de como apostar nas loterias da Caixa pelo celular.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.