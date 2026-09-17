Resumo O que é: A fragilidade simultânea da haste capilar e da lâmina ungueal, manifestada por fios ralos e unhas que lascam facilmente.

Pode indicar: Eflúvio telógeno, carência severa de ferro, disfunções da glândula tireoide ou estresse metabólico recente.

Quando buscar ajuda: Queda diária persistente por mais de 6 semanas, falhas circulares no couro cabeludo ou sintomas como cansaço crônico e palidez.

Encontrar tufos de cabelo na escova ou notar que as pontas das unhas se rompem ao menor esforço são queixas frequentes nos consultórios. No entanto, esses sinais raramente se resolvem com fórmulas comerciais vendidas em farmácias sem qualquer critério diagnóstico.

Como o metabolismo celular interfere na síntese de queratina e no folículo piloso?

O folículo capilar e a matriz ungueal estão entre as estruturas de maior taxa de proliferação celular do organismo humano. Para produzir queratina de forma contínua, essas regiões dependem de aporte constante de oxigênio, aminoácidos sulfurados, zinco e microminerais.

Quando o corpo passa por privação calórica, inflamação crônica ou desbalanço de micronutrientes, ele prioriza órgãos vitais como coração e cérebro. Como consequência, tecidos periféricos como o bulbo capilar entram prematuramente na fase de repouso e desprendimento, enfraquecendo também as camadas ungueais.

Quando alterações no cabelo e nas unhas aparecem simultaneamente e persistem, outros sinais e o contexto clínico ajudam a orientar a investigação — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais outros sintomas costumam se manifestar junto à quebra de unhas e fios?

Dificilmente a perda de vitalidade nos cabelos e unhas surge de forma isolada quando existe uma condição sistêmica por trás. O leitor deve observar se o quadro vem acompanhado de alterações físicas adicionais:

Fadiga persistente e fraqueza muscular: cansaço desproporcional às tarefas rotineiras, comum em quadros anêmicos.

cansaço desproporcional às tarefas rotineiras, comum em quadros anêmicos. Intolerância ao frio e pele seca: textura áspera na cútis associada à sonolência diurna, indicativo frequente de alterações na tireoide.

textura áspera na cútis associada à sonolência diurna, indicativo frequente de alterações na tireoide. Unhas em formato côncavo ou com estrias: deformidades na curvatura conhecidas como coiloníquia, associadas ao déficit crônico de ferro.

deformidades na curvatura conhecidas como coiloníquia, associadas ao déficit crônico de ferro. Afinamento difuso do couro cabeludo: redução visível do volume total sem clareiras localizadas, típico do ciclo telógeno acelerado.

O que os consensos de dermatologia apontam sobre o consumo de suplementos sem prescrição?

De acordo com posicionamentos oficiais da American Academy of Dermatology (AAD), adultos saudáveis devem buscar vitaminas e minerais prioritariamente pela alimentação balanceada. A entidade adverte que suplementos só possuem indicação comprovada quando exames laboratoriais confirmam uma deficiência nutricional prévia.

O uso indiscriminado de cápsulas para cabelo e unhas pode trazer efeitos adversos severos. Doses excessivas de biotina, por exemplo, interferem diretamente em exames de sangue laboratoriais cruciais, mascarando biomarcadores cardíacos como a troponina e distorcendo a dosagem do TSH. Além disso, a ingestão excessiva de vitamina A e selênio pode acelerar a própria perda capilar.

Parâmetros essenciais na investigação capilar 📊 DADO CIENTÍFICO 38% Das mulheres com eflúvio têm ferritina baixa Estudos clínicos apontam que quase quatro em cada dez pacientes com queda difusa apresentam estoques insuficientes de ferro no organismo. 🩺 EXAME DIAGNÓSTICO Painel de ferritina sérica e TSH A avaliação laboratorial dos estoques de ferro combinada à função tireoidiana identifica causas orgânicas antes de qualquer intervenção. ⚠️ QUANDO PROCURAR AJUDA Perda contínua após 6 semanas A queda diária expressiva que ultrapassa um mês e meio necessita de tricoscopia médica com especialista em dermatologia.

Quais causas clínicas explicam a fragilidade concomitante das unhas e do cabelo?

Em vez de uma carência vitamínica generalizada, o quadro clínico costuma estar vinculado a condições médicas bem delimitadas que interferem na matriz produtora de queratina:

Eflúvio telógeno agudo: desencadeado de 2 a 3 meses após infecções sistêmicas, cirurgias, pós-parto ou estresse emocional severo, provocando desprendimento sincronizado dos fios.

desencadeado de 2 a 3 meses após infecções sistêmicas, cirurgias, pós-parto ou estresse emocional severo, provocando desprendimento sincronizado dos fios. Deficiência de ferro sem ou com anemia: níveis de ferritina abaixo do ideal comprometem a oxigenação celular no folículo, mesmo antes da queda na hemoglobina.

níveis de ferritina abaixo do ideal comprometem a oxigenação celular no folículo, mesmo antes da queda na hemoglobina. Hipotireoidismo e tireoidite autoimune: a redução dos hormônios tireoidianos desacelera a atividade dos queratinócitos, gerando unhas laminadas e cabelos secos e quebradiços.

a redução dos hormônios tireoidianos desacelera a atividade dos queratinócitos, gerando unhas laminadas e cabelos secos e quebradiços. Restrições alimentares severas: dietas com baixa ingestão proteica ou má absorção intestinal (como na doença celíaca) privam a matriz ungueal de aminoácidos estruturais.

Suplementos não identificam a causa da queda capilar ou da fragilidade ungueal; a avaliação deve considerar os sinais e o histórico de cada pessoa — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando as unhas fracas e a queda capilar exigem avaliação médica e sinais de emergência?

A perda normal varia entre 50 a 100 fios por dia. O momento de agendar uma consulta médica com o dermatologista ou endocrinologista ocorre quando a quantidade desprendida ultrapassa esse limite de maneira visível por mais de 6 semanas consecutivas.

Outros sinais de alerta que exigem avaliação ambulatorial rápida incluem o surgimento de áreas circulares totalmente lisas no couro cabeludo, dor e ardência na raiz, descamação intensa com secreção ou descolamento progressivo da lâmina da unha.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado.