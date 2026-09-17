O resultado da Timemania 2443 saiu nesta quinta-feira (17/09) com prêmio estimado em R$ 14,3 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
54 – 10 – 49 – 05 – 23 – 40 – 17
Corinthians/SP
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.
A Timemania acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 14,6 milhões;
Ganhadores por faixa
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 31.732,10;
- 5 acertos: 158 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.147,63;
- 4 acertos: 3.086 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;
- 3 acertos: 27.748 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;
- Time do Coração: 25.628 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Time do Coração
|2442
|15/09
|26-40-42-47-58-75-80
|Brasiliense/DF
|2441
|13/09
|01-02-08-10-56-70-80
|CSA/AL
|2440
|10/09
|20-45-51-65-68-77-80
|Volta Redonda/RJ
FAQ
Quais foram os números sorteados na Timemania 2443?
A confirmar.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Qual foi o Time do Coração?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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