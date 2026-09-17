O resultado da Timemania 2443 saiu nesta quinta-feira (17/09) com prêmio estimado em R$ 14,3 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

54 – 10 – 49 – 05 – 23 – 40 – 17



Corinthians/SP

Números sorteados da Timemania 2443 — resultado de hoje

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.

A Timemania acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 14,6 milhões;

Ganhadores por faixa

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 31.732,10;

5 acertos: 158 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.147,63;

4 acertos: 3.086 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 10,50;

3 acertos: 27.748 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 3,50;

Time do Coração: 25.628 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 8,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas Time do Coração 2442 15/09 26-40-42-47-58-75-80 Brasiliense/DF 2441 13/09 01-02-08-10-56-70-80 CSA/AL 2440 10/09 20-45-51-65-68-77-80 Volta Redonda/RJ

FAQ

Quais foram os números sorteados na Timemania 2443?

A confirmar.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Qual foi o Time do Coração?

A confirmar.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.