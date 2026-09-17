O resultado do Dia de Sorte 1300 saiu nesta quinta-feira (17/09). O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
27 – 12 – 31 – 25 – 02 – 29 – 15
AGOSTO
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.
O Dia de Sorte acumulou?
Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 300 mil;
Ganhadores por faixa
- Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 300 mil;
- 6 acertos: 22 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.453,41;
- 5 acertos: 773 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;
- 4 acertos: 9.755 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;
- Mês da Sorte: 30.630 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|Mês da Sorte
|1299
|16/09
|A confirmar
|A confirmar
|1298
|15/09
|A confirmar
|A confirmar
|1296
|13/09
|02-08-11-14-16-21-30
|Dezembro
FAQ
Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1300?
A confirmar.
Qual foi o Mês da Sorte?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.