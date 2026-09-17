O resultado do Dia de Sorte 1300 saiu nesta quinta-feira (17/09). O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

27 – 12 – 31 – 25 – 02 – 29 – 15

AGOSTO

Números sorteados do Dia de Sorte 1300 — resultado de hoje

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.

O Dia de Sorte acumulou?

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 300 mil;

Ganhadores por faixa

Ninguém conseguiu os 7 acertos, e a premiação acumulou para R$ 300 mil;

6 acertos: 22 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.453,41;

5 acertos: 773 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 25;

4 acertos: 9.755 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5;

Mês da Sorte: 30.630 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2,50.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas Mês da Sorte 1299 16/09 A confirmar A confirmar 1298 15/09 A confirmar A confirmar 1296 13/09 02-08-11-14-16-21-30 Dezembro

FAQ

Quais foram os números sorteados no Dia de Sorte 1300?

A confirmar.

Qual foi o Mês da Sorte?

A confirmar.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.