O resultado da Mega-Sena 3059 saiu nesta quinta-feira (17/09) com prêmio estimado em R$ 102 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
35 – 02 – 07 – 33 – 01 – 18
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.
A Mega-Sena acumulou?
A Mega-Sena de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 28 milhões.
Ganhadores por faixa
Uma aposta de Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas e vai levar para casa R$ 101.970,706,13. 98 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 31.664,29. 6.697 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 763,77.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3058
|15/09
|14-23-53-56-57-60
|3057
|13/09
|02-04-16-21-48-53
|3056
|10/09
|14-21-25-40-51-56
|3055
|08/09
|01-11-36-43-48-49
|3054
|06/09
|08-17-24-43-47-58
|3053
|03/09
|01-13-25-35-39-51
|3052
|01/09
|16-30-40-47-48-60
|3051
|30/08
|11-15-20-21-38-48
|3050
|27/08
|11-14-30-38-49-55
|3049
|25/08
|06-13-36-43-53-55
FAQ
Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3059?
A confirmar.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Quando é o próximo sorteio?
Domingo (20/09), concurso 3060.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
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