O resultado da Mega-Sena 3059 saiu nesta quinta-feira (17/09) com prêmio estimado em R$ 102 milhões. O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

35 – 02 – 07 – 33 – 01 – 18

Números sorteados da Mega-Sena 3059 — resultado de hoje

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.

A Mega-Sena acumulou?

A Mega-Sena de hoje não acumulou. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 28 milhões.

Ganhadores por faixa

Uma aposta de Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas e vai levar para casa R$ 101.970,706,13. 98 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 31.664,29. 6.697 apostas acertaram quatro dezenas e levarão R$ 763,77.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3058 15/09 14-23-53-56-57-60 3057 13/09 02-04-16-21-48-53 3056 10/09 14-21-25-40-51-56 3055 08/09 01-11-36-43-48-49 3054 06/09 08-17-24-43-47-58 3053 03/09 01-13-25-35-39-51 3052 01/09 16-30-40-47-48-60 3051 30/08 11-15-20-21-38-48 3050 27/08 11-14-30-38-49-55 3049 25/08 06-13-36-43-53-55

FAQ

Quais foram os números sorteados na Mega-Sena 3059?

A confirmar.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Quando é o próximo sorteio?

Domingo (20/09), concurso 3060.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.