O resultado da Lotofácil 3782 saiu nesta quinta-feira (17/09). O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

11-18-17-19-03-20-23-07-08-15-04-05-25-16-22

Números sorteados da Lotofácil 3782 — resultado de hoje

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.

A Lotofácil acumulou?

15 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 3.876.827,04;

Ganhadores por faixa

15 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 3.876.827,04;

14 acertos: 261 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.008,28;

13 acertos: 8.881 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;

12 acertos: 120.317 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;

11 acertos: 695.019 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos 10 resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 3781 16/09 03-05-06-07-08-09-11-12-13-16-19-21-22-24-25 3780* 15/09 01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23 3779 03/09 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25 3778 02/09 01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22 3777 01/09 03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25 3776 31/08 03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25 3775 30/08 01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25 3774 28/08 01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24 3773 27/08 03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25 3772 26/08 03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25

*Concurso 3780 foi a edição especial Lotofácil da Independência.

FAQ

Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3782?

A confirmar.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.