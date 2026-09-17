O resultado da Lotofácil 3782 saiu nesta quinta-feira (17/09). O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
11-18-17-19-03-20-23-07-08-15-04-05-25-16-22
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.
A Lotofácil acumulou?
15 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 3.876.827,04;
Ganhadores por faixa
- 15 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 3.876.827,04;
- 14 acertos: 261 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 2.008,28;
- 13 acertos: 8.881 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;
- 12 acertos: 120.317 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;
- 11 acertos: 695.019 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos 10 resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|3781
|16/09
|03-05-06-07-08-09-11-12-13-16-19-21-22-24-25
|3780*
|15/09
|01-02-03-04-05-06-07-12-15-16-17-19-21-22-23
|3779
|03/09
|03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25
|3778
|02/09
|01-02-03-05-06-08-09-10-13-14-16-17-18-20-22
|3777
|01/09
|03-05-07-08-09-10-12-13-15-19-20-21-22-24-25
|3776
|31/08
|03-05-07-08-10-14-16-17-18-19-20-21-23-24-25
|3775
|30/08
|01-04-05-06-08-10-11-12-13-15-17-18-19-23-25
|3774
|28/08
|01-03-04-05-06-07-09-12-14-15-16-18-19-23-24
|3773
|27/08
|03-04-07-09-11-13-14-15-17-18-20-21-22-24-25
|3772
|26/08
|03-05-06-07-08-09-11-12-14-15-18-20-21-23-25
*Concurso 3780 foi a edição especial Lotofácil da Independência.
FAQ
Quais foram os números sorteados na Lotofácil 3782?
A confirmar.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.