O resultado da Quina 7120 saiu nesta quinta-feira (17/09). O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.
Números sorteados
64 – 12 – 40 – 67 – 66
Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.
A Quina acumulou?
5 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 1.121.107,61;
Ganhadores por faixa
- 4 acertos: 19 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 13.559,84;
- 3 acertos: 1.525 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 160,89;
- 2 acertos: 41.889 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5,85.
Como resgatar o prêmio
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.
Últimos resultados anteriores
|Concurso
|Data
|Dezenas sorteadas
|7119
|16/09
|A confirmar
|7118
|15/09
|01-03-10-11-70
|7117
|14/09
|37-40-44-54-63
FAQ
Quais foram os números sorteados na Quina 7120?
A confirmar.
Houve ganhador da faixa principal?
A confirmar.
Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.
🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.