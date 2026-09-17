O resultado da Quina 7120 saiu nesta quinta-feira (17/09). O rateio completo está sendo apurado e será divulgado em breve.

Números sorteados

64 – 12 – 40 – 67 – 66

Números sorteados da Quina 7120 — resultado de hoje

Caixa Econômica Federal, Espaço da Sorte (SP), sorteio das 21h.

A Quina acumulou?

5 acertos: 1 aposta ganhadora, que vai receber R$ 1.121.107,61;

Ganhadores por faixa

4 acertos: 19 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 13.559,84;

3 acertos: 1.525 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 160,89;

2 acertos: 41.889 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 5,85.

Como resgatar o prêmio

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência Caixa. Acima disso, só em agências, com identidade, CPF e recibo original. Prazo de 90 dias corridos.

Últimos resultados anteriores

Concurso Data Dezenas sorteadas 7119 16/09 A confirmar 7118 15/09 01-03-10-11-70 7117 14/09 37-40-44-54-63

FAQ

Quais foram os números sorteados na Quina 7120?

A confirmar.

Houve ganhador da faixa principal?

A confirmar.

Resultado atualizado com base nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal.

🔗 Fonte oficial: https://loterias.caixa.gov.br

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.