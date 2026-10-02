Ao explicar de onde vieram os elementos presentes nos seres vivos, Carl Sagan popularizou a ideia de que somos feitos de matéria das estrelas. A frase ganhou projeção na série Cosmos, de 1980, e resume um processo real: estrelas antigas produziram parte dos elementos que hoje compõem o planeta e o corpo humano.

Quando Carl Sagan associou nossa origem às estrelas?

O astrônomo e divulgador científico Carl Sagan apresentou a ideia ao grande público na série Cosmos, exibida originalmente em 1980. A expressão inglesa sobre sermos feitos de matéria estelar se tornou uma forma simples de comunicar a ligação entre o universo e os elementos químicos da vida.

A afirmação não quer dizer que uma pessoa seja um pedaço de estrela ainda brilhando. Ela descreve a origem de determinados átomos presentes no organismo. Para compreender essa ligação, é preciso olhar para o que acontece com a matéria no interior das estrelas durante bilhões de anos de evolução cósmica.

A frase de Carl Sagan sobre nossa origem nas estrelas

Como uma estrela pode produzir elementos do corpo humano?

Estrelas produzem energia por meio da fusão nuclear, processo em que núcleos de elementos leves se combinam e podem formar outros mais pesados. Uma explicação da NASA relaciona esse ciclo ao carbono, ao oxigênio, ao silício e ao ferro encontrados em diversos lugares do universo.

Isso acontece ao longo da vida de diferentes gerações estelares, conforme sua massa e estágio de evolução. Algumas estrelas também espalham material por ventos; outras terminam em explosões. Assim, a matéria enriquecida por estrelas anteriores passa a circular no espaço, tornando possível a formação de novos sistemas planetários.

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Que elementos de origem cósmica existem dentro de nós?

O corpo humano reúne átomos que participam de ossos, sangue, músculos e moléculas indispensáveis à vida. Carbono e oxigênio, por exemplo, possuem uma ligação direta com os processos de formação de elementos em gerações anteriores de estrelas. Outros componentes têm histórias cósmicas diferentes, mas igualmente anteriores à Terra.

Alguns exemplos ajudam a visualizar essa composição química do organismo:

Carbono: compõe moléculas orgânicas presentes nas células e nos tecidos.

compõe moléculas orgânicas presentes nas células e nos tecidos. Oxigênio: integra a água e diversas moléculas do corpo humano.

integra a água e diversas moléculas do corpo humano. Cálcio: participa da estrutura de ossos e dentes.

participa da estrutura de ossos e dentes. Ferro: integra a hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue.

A frase de Carl Sagan sobre nossa origem nas estrelas

Como essa matéria deixou as estrelas e chegou à Terra?

Quando determinadas estrelas perdem material ou passam por explosões, parte dos elementos produzidos retorna ao meio interestelar, isto é, à região de gás e poeira entre elas. A explicação científica da NASA acompanha essa reciclagem cósmica até a formação de novas estrelas, planetas e ambientes onde a vida pode surgir.

Nosso sistema solar nasceu de matéria que já havia participado de processos anteriores no universo. Com o tempo, os elementos químicos herdados passaram a integrar minerais, oceanos e organismos. Assim, a frase de Sagan liga acontecimentos separados por enormes distâncias e períodos em uma mesma sequência natural.

Todos os átomos do nosso corpo nasceram dentro de estrelas?

A frase funciona como síntese, mas pede uma distinção: o hidrogênio presente na água do corpo surgiu principalmente nos primeiros momentos do universo, antes da formação das estrelas. Grande parte do hélio e parte do lítio também têm essa origem primordial, associada ao Big Bang.

Já muitos elementos mais pesados passaram por processos ligados à vida e à morte de estrelas e a outros eventos cósmicos. É nesse sentido que a afirmação do astrônomo reúne poesia e ciência: a matéria que permite nossa existência carrega marcas de uma evolução muito anterior ao nascimento da Terra.