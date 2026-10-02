O canal de escoamento de água localizado na parede traseira interna do refrigerador conduz a água do degelo automático até o evaporador externo. O acúmulo de poeira, vapores de alimentos e esporos de fungos encontra um ambiente de umidade contínua, formando um biofilme gelatinoso de mofo que bloqueia o orifício e faz a água transbordar para as prateleiras e gavetas inferiores.
Como se forma a massa gelatinosa que bloqueia o dreno do degelo?
Durante os ciclos de refrigeração e degelo automático, gotículas de água escorrem pela canaleta interna carregando micropartículas orgânicas de alimentos expostos. Essa mistura de matéria orgânica com a água da condensação cria o meio de cultura ideal para bactérias e fungos filamentosos.
Conforme as colônias microbianas se multiplicam, elas secretam substâncias poliméricas extracelulares que formam uma massa viscosa e elástica. Segundo dados sobre refrigeração e microbiologia na Wikipédia, esse biofilme adere com firmeza às paredes de plástico do dreno, criando um tampão impermeável que impede a passagem do fluxo hídrico até a bandeja do compressor.
Quais são os pilares para desobstruir e higienizar o dreno de condensação?
Eliminar a barreira biológica e restaurar o escoamento sem danificar o duto de plástico exige desinfecção química suave combinada com ação mecânica guiada.
Os três pilares dessa tecnologia são:
Como realizar a desobstrução do canal de escoamento passo a passo?
Limpar o dreno é uma rotina de manutenção simples que evita o acúmulo de poças d’água sob as gavetas de vegetais e previne a contaminação dos alimentos armazenados.
As etapas para a desobstrução e limpeza do dreno incluem:
- Desconectar o refrigerador da tomada elétrica por segurança antes de iniciar o manuseio interno.
- Remover as gavetas inferiores para expor totalmente o canal e o orifício de drenagem na parede posterior.
- Retirar o excesso de sujeira visível na calha com papel-toalha umedecido em detergente neutro.
- Injetar água morna (nunca fervente) dentro do furo com o auxílio de uma seringa de plástico até escutar a água caindo no reservatório traseiro.
- Introduzir suavemente uma escova flexível para dreno até descolar toda a gelatina acumulada na tubulação.
Como prevenir maus odores e contaminação nos alimentos?
Quando a água do degelo fica represada no interior da geladeira, a umidade relativa atinge níveis elevados, favorecendo o surgimento de bolor nas paredes plásticas. A evaporação dessa água parada espalha odores desagradáveis por todo o compartimento de refrigeração.
Normas de higienização de eletrodomésticos e conservação de alimentos recomendadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia orientam que alimentos líquidos ou perecíveis devem ser mantidos sempre em recipientes herméticos. Essa prática reduz a liberação de umidade e gordura no ar interno, prevenindo a nutrição das colônias no dreno.
Qual é o método mais eficiente para desobstruir a canaleta de degelo?
A escolha da técnica de desobstrução varia conforme o nível de contaminação e o grau de incrustação do biofilme no duto de plástico. A tabela a seguir apresenta os métodos de limpeza e sanitização do dreno de refrigeradores:
|Agente de desobstrução
|Eficácia na remoção de biofilme
|Risco de agressão ao plástico
|Água morna com Bicarbonato Injeção por pressão leve
|Dissolve a gelatina e neutraliza odores
|Nulo
|Haste de nylon ou limpa-tubos Ação mecânica direta
|Raspa crostas rígidas do duto de PVC
|Baixo
|Água sanitária pura ou soda Químicos agressivos concentrados
|Destrói a matéria orgânica rapidamente
|Alto (Resseca mangueiras)
Como manter o escoamento do refrigerador sempre livre?
Realizar lavagens preventivas com água morna e bicarbonato a cada seis meses impede o crescimento do mofo gelatinoso. Cuidar do canal de escoamento de água evita o vazamento para as prateleiras, garante o funcionamento correto do degelo e mantém o refrigerador limpo e higiênico.