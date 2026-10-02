O canal de escoamento de água localizado na parede traseira interna do refrigerador conduz a água do degelo automático até o evaporador externo. O acúmulo de poeira, vapores de alimentos e esporos de fungos encontra um ambiente de umidade contínua, formando um biofilme gelatinoso de mofo que bloqueia o orifício e faz a água transbordar para as prateleiras e gavetas inferiores.

Como se forma a massa gelatinosa que bloqueia o dreno do degelo?

Durante os ciclos de refrigeração e degelo automático, gotículas de água escorrem pela canaleta interna carregando micropartículas orgânicas de alimentos expostos. Essa mistura de matéria orgânica com a água da condensação cria o meio de cultura ideal para bactérias e fungos filamentosos.

Conforme as colônias microbianas se multiplicam, elas secretam substâncias poliméricas extracelulares que formam uma massa viscosa e elástica. Segundo dados sobre refrigeração e microbiologia na Wikipédia, esse biofilme adere com firmeza às paredes de plástico do dreno, criando um tampão impermeável que impede a passagem do fluxo hídrico até a bandeja do compressor.

O acúmulo de biofilme gelatinoso e mofo domina os segredos do entupimento no dreno. Veja por que essa falha ocorre e o que a torna evitável.

Quais são os pilares para desobstruir e higienizar o dreno de condensação?

Eliminar a barreira biológica e restaurar o escoamento sem danificar o duto de plástico exige desinfecção química suave combinada com ação mecânica guiada.

Os três pilares dessa tecnologia são:

Como realizar a desobstrução do canal de escoamento passo a passo?

Limpar o dreno é uma rotina de manutenção simples que evita o acúmulo de poças d’água sob as gavetas de vegetais e previne a contaminação dos alimentos armazenados.

As etapas para a desobstrução e limpeza do dreno incluem:

Desconectar o refrigerador da tomada elétrica por segurança antes de iniciar o manuseio interno.

Remover as gavetas inferiores para expor totalmente o canal e o orifício de drenagem na parede posterior.

Retirar o excesso de sujeira visível na calha com papel-toalha umedecido em detergente neutro.

Injetar água morna (nunca fervente) dentro do furo com o auxílio de uma seringa de plástico até escutar a água caindo no reservatório traseiro.

Introduzir suavemente uma escova flexível para dreno até descolar toda a gelatina acumulada na tubulação.

Como prevenir maus odores e contaminação nos alimentos?

Quando a água do degelo fica represada no interior da geladeira, a umidade relativa atinge níveis elevados, favorecendo o surgimento de bolor nas paredes plásticas. A evaporação dessa água parada espalha odores desagradáveis por todo o compartimento de refrigeração.

Normas de higienização de eletrodomésticos e conservação de alimentos recomendadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia orientam que alimentos líquidos ou perecíveis devem ser mantidos sempre em recipientes herméticos. Essa prática reduz a liberação de umidade e gordura no ar interno, prevenindo a nutrição das colônias no dreno.

O acúmulo de biofilme gelatinoso e mofo domina os segredos do entupimento no dreno. Veja por que essa falha ocorre e o que a torna evitável.

Qual é o método mais eficiente para desobstruir a canaleta de degelo?

A escolha da técnica de desobstrução varia conforme o nível de contaminação e o grau de incrustação do biofilme no duto de plástico. A tabela a seguir apresenta os métodos de limpeza e sanitização do dreno de refrigeradores:

Agente de desobstrução Eficácia na remoção de biofilme Risco de agressão ao plástico Água morna com Bicarbonato Injeção por pressão leve Dissolve a gelatina e neutraliza odores Nulo Haste de nylon ou limpa-tubos Ação mecânica direta Raspa crostas rígidas do duto de PVC Baixo Água sanitária pura ou soda Químicos agressivos concentrados Destrói a matéria orgânica rapidamente Alto (Resseca mangueiras)

Como manter o escoamento do refrigerador sempre livre?

Realizar lavagens preventivas com água morna e bicarbonato a cada seis meses impede o crescimento do mofo gelatinoso. Cuidar do canal de escoamento de água evita o vazamento para as prateleiras, garante o funcionamento correto do degelo e mantém o refrigerador limpo e higiênico.