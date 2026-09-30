A cerca de 46 metros de profundidade, perto de Mazara del Vallo, na Sicília, arqueólogos localizaram um navio romano cercado por centenas de ânforas. O naufrágio, datado provisoriamente entre os séculos II e I a.C., preserva sinais de uma carga comercial que atravessava o Mediterrâneo há mais de 2.000 anos.

Onde o navio romano foi encontrado a 46 metros de profundidade?

O naufrágio apareceu a aproximadamente três milhas da costa de Mazara del Vallo, no oeste da Sicília. O Ministério da Cultura da Itália informou que o sítio está a 46 metros de profundidade e foi identificado durante uma inspeção conjunta voltada à proteção do patrimônio submerso.

A posição ajuda a explicar por que o conjunto permaneceu no fundo por tantos séculos. A profundidade exige operação especializada para documentar os vestígios, e o trabalho inicial concentrou-se em registrar o campo de ânforas, partes das âncoras e outras estruturas visíveis antes de estudos mais detalhados.

Navio romano com ânforas encontrado na costa da Sicília

O que as centenas de ânforas revelam sobre a carga do naufrágio?

Entre os objetos mais abundantes estão centenas de ânforas, principalmente do tipo Dressel 1A. Essa forma de recipiente foi usada no final da República Romana e aparece associada ao transporte marítimo de produtos, especialmente vinho produzido em áreas da península Itálica.

A classificação Dressel 1 ajuda arqueólogos a comparar forma, cronologia e função de recipientes encontrados em diferentes sítios. Como a carga apresenta muitos exemplares semelhantes, ela pode fornecer pistas sobre origem, rota comercial e período do naufrágio quando a documentação avançar.

Quais peças foram registradas ao redor do navio romano?

Com a carga cerâmica identificada, outros elementos ajudam a reconstruir o contexto da embarcação. Além das ânforas, foram registrados dois cepos de âncora em chumbo e outra estrutura feita do mesmo material, peças que podem contribuir para reconhecer dimensões e equipamentos usados a bordo.

Os principais vestígios visíveis são:

Ânforas Dressel 1A: centenas de recipientes distribuídos sobre o fundo ao redor do naufrágio.

centenas de recipientes distribuídos sobre o fundo ao redor do naufrágio. Dois cepos de âncora: peças de chumbo associadas ao equipamento de ancoragem da embarcação.

peças de chumbo associadas ao equipamento de ancoragem da embarcação. Estrutura de chumbo: outro elemento metálico ainda dependente de estudo para interpretação mais precisa.

outro elemento metálico ainda dependente de estudo para interpretação mais precisa. Restos do navio: evidências do naufrágio que serão documentadas para esclarecer conservação, tamanho e contexto arqueológico.

Navio romano com ânforas encontrado na costa da Sicília

Como os arqueólogos chegaram ao local do naufrágio?

Esses vestígios foram confirmados após uma indicação de cidadãos e uma inspeção conjunta. O Comando Carabinieri para Proteção do Patrimônio Cultural participou da operação com mergulhadores especializados e equipes responsáveis pela arqueologia submarina na Sicília.

A identificação não encerra a pesquisa. O sítio arqueológico submerso ainda precisa de documentação mais ampla para estabelecer detalhes da embarcação, da carga e das circunstâncias do naufrágio. As próximas etapas também servem para definir medidas de proteção contra danos, remoção indevida ou perda de contexto.

O que esse naufrágio pode contar sobre o comércio romano?

Depois de localizar o navio, reconhecer a carga e registrar as âncoras, o conjunto passa a funcionar como uma fotografia de uma viagem interrompida. Recipientes transportados juntos preservam relações que muitas vezes desaparecem quando objetos são encontrados isoladamente em terra ou chegam a coleções sem o contexto original.

Por isso, o valor arqueológico do naufrágio está tanto nas peças quanto na posição entre elas. Quando origem das ânforas, data, casco e rota forem melhor definidos, o sítio poderá ampliar a compreensão sobre circulação de vinho, navegação e redes comerciais no Mediterrâneo romano de mais de dois milênios atrás.