Resumo executivo 🧱 Construção no chão Montar o teto e os equipamentos no solo evita trabalhos perigosos nas alturas e reduz imprevistos com o clima. 🏗️ Guindaste gigante O maior guindaste do mundo ergueu sozinho uma tampa de metal do tamanho de um prédio de quatro andares. ⚡ Ganho de velocidade Repetir a técnica na segunda unidade cortou o tempo de montagem em quase um terço em comparação com o primeiro reator. 🛡️ Proteção selada O fechamento do prédio permite instalar os sistemas internos com o interior totalmente protegido da chuva e dos ventos.

A montagem no solo de estruturas gigantescas transforma a engenharia de alta complexidade em um processo mais rápido e seguro. Construir usinas nucleares costuma exigir anos de trabalho em alturas elevadas sob intempéries severas. Na costa do Reino Unido, a equipe de Hinkley Point C mudou essa lógica ao pré-fabricar módulos inteiros no chão antes do içamento.

Por que montar a estrutura no chão é melhor do que construir nas alturas?

Você já tentou montar um móvel complexo equilibrado no topo de uma escada? Na construção industrial acontece algo bem parecido quando peças gigantescas são soldadas a dezenas de metros do solo. Quando o trabalho é transferido para o chão, os operários ganham estabilidade e proteção contra rajadas de vento. Isso se chama pré-fabricação modularizada.

Em vez de erguer chapas isoladas e soldá-las a 44 metros de altura, os engenheiros montaram a cúpula inteira em uma área térrea do canteiro. A estrutura recebeu centenas de soldas controladas com tolerância de milímetros antes de subir. Assim, a verificação de integridade do aço estrutural ocorre em ambiente seguro, sem paralisar o restante da obra.

A cúpula foi montada no nível do solo antes de ser içada como uma grande estrutura até o topo do edifício do reator — Créditos: Imagem gerada por IA

Qual é o tamanho e o peso da tampa de metal do reator?

As dimensões da cúpula de contenção impressionam tanto pelo peso total quanto pela precisão exigida durante o encaixe no prédio do reator. Cada medida foi projetada para suportar pressões internas extremas e impactos externos sem apresentar deformações.

Peso total da estrutura selada: alcança 245 toneladas métricas, o equivalente ao peso de cerca de dois aviões comerciais de médio porte totalmente carregados.

Diâmetro da base metálica: possui 47 metros de extensão circular, superando a largura da cúpula da Catedral de São Paulo em Londres.

Altura da cúpula fabricada: mede 14 metros do topo até a borda de fixação, formando uma meia-esfera perfeita de proteção.

Elevação até o topo do edifício: foi erguida a 44 metros acima do solo para fechar completamente o cilindro de concreto do reator.

Capacidade do guindaste principal: o equipamento Big Carl consegue içar até 5.000 toneladas, garantindo margem de segurança folgada durante a manobra.

Como funciona o içamento de uma peça de 245 toneladas na prática?

A operação começa com a fixação de cabos de alta resistência em pontos estratégicos da peça para distribuir a carga por igual. O guindaste Big Carl rotaciona suavemente em trilhos e ergue a estrutura milímetro a milímetro até ultrapassar a parede de concreto do prédio.

Durante a descida no topo do edifício, sensores a laser guiam os operadores para alinhar a cúpula com a junta do cilindro. A margem de erro no assentamento é inferior a cinco milímetros. Então, as equipes iniciam a soldagem final para criar um selo estanque permanentemente seguro.

Atributo de Montagem Método Tradicional (In Situ) Pré-fabricação Modular (Hinkley Point C) 🏗️ Local de Soldagem Andaimes a 40m de altura Oficinas cobertas no solo ⏱️ Tempo de Execução Cronograma longo e dependente do clima Redução de até 30% entre Unidades 1 e 2 🛡️ Risco Operacional Elevada exposição de equipes em altura Minimizado com operações no nível do chão 📦 Equipamentos Internos Instalados após fechamento do prédio Pré-instalados (ex: ponte rolante polar)

Como o guindaste Big Carl ergue a estrutura no canteiro de obras?

Registros visuais do içamento mostram a precisão cirúrgica necessária para movimentar a massa de 245 toneladas sobre o canteiro. A manobra exige ventos calmos e sincronia total entre operadores e engenheiros em terra.

A gravação produzida pela concessionária EDF Energy documenta a movimentação contínua da peça até o momento exato do encaixe no segundo reator. O vídeo evidencia o avanço promovido pela repetição de métodos construtivos.

Abaixo, um vídeo do EDF Energy que aprofunda o tema:

Quais normas regulam a soldagem de contenções em usinas nucleares?

A fabricação e montagem do revestimento metálico de contenção seguem critérios internacionais rigorosos, como o código ASME Section III e as diretrizes do Eurocode 3 para estruturas de aço. No Brasil, requisitos correlatos de segurança estrutural são balizados pela NBR 8800.

Essas normas exigem inspeções por ultrassom e radiografia em 100% das juntas soldadas para garantir estanqueidade contra vazamentos de pressão. Quando os engenheiros cumprem essas diretrizes em oficinas no chão, a qualidade da verificação aumenta consideravelmente.

Cabos e pontos de içamento distribuem a carga da grande estrutura enquanto o guindaste conduz a cúpula até sua posição no edifício — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em rigificação e içamento pesado?

Projetos industriais que envolvem a movimentação de cargas superiores a dezenas de toneladas exigem a atuação direta de um engenheiro especialista em içamento pesado e de um engenheiro estrutural. Esses profissionais calculam a rigidez da peça durante a elevação para evitar deformações irreversíveis.

Içar megaestruturas não é uma tarefa improvisada porque qualquer falha de ancoragem ou distribuição incorreta de peso pode provocar o colapso do guindaste. Por isso, a elaboração de um plano de rigging detalhado é obrigatória para assegurar a integridade do projeto.