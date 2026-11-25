Quando escurece em Estrasburgo, a praça Kléber se enche de gente em volta de um pinheiro de 30 metros. Os chalés de madeira se espalham pelas ruas do centro histórico, as canecas de vinho quente passam de mão em mão e o cheiro de canela fica no ar frio. A cena se repete todo fim de ano desde 1570, data de origem do Christkindelsmärik, considerado o mercado de Natal mais antigo da França.

Em 2026, os chalés ocupam as praças da Grande Île de 27 de novembro a 24 de dezembro. A edição de 2025 recebeu 3,05 milhões de visitantes, segundo a Prefeitura de Estrasburgo. A cidade é uma das paradas do roteiro de inverno pela França da SuaGuia , agência boutique de viagens sob medida para a França .

O que provar entre os chalés

O nome Christkindelsmärik vem do alsaciano, a língua regional. Entre um chalé e outro, a caneca de vinho quente esquenta as mãos, e os bredele, biscoitos natalinos da Alsácia, são vendidos em saquinhos amarrados com fita. Depois de passear pelas praças, a noite costuma terminar de novo na Kléber, diante do Grande Pinheiro aceso.

Como os chalés ocupam as praças da Grande Île, a visita vira um passeio a pé de uma praça a outra, entre fachadas enfeitadas, vitrines de padarias e o vapor das canecas subindo no frio. Vale ir sem pressa e voltar mais de uma vez na mesma noite.

Como chegar de Paris

O TGV direto sai da estação Gare de l’Est e chega a Estrasburgo em cerca de 1h45. Pela janela, a planície vai ficando branca de geada, e na saída da estação o centro histórico está a uma caminhada. No roteiro de seis noites da agência, Paris fica com três, Estrasburgo com uma e Colmar com duas.

Antes de embarcar, Paris também está iluminada. A Champs-Élysées acende suas luzes em 22 de novembro, e a fachada de Notre-Dame fica acesa de 29 de novembro a 6 de janeiro de 2027, no terceiro Natal desde a reabertura.

As luzes da avenida ficam ligadas das 17h à meia-noite, com extensão até 1h nas sextas e sábados, segundo o Escritório de Turismo de Paris. Em Notre-Dame, as torres reabertas em setembro de 2025 receberam cerca de 110 mil visitantes em quatro meses, de acordo com o Ministério da Cultura da França.

Depois de Estrasburgo

Um trem regional leva a Colmar, onde os mercados ficam de 23 de novembro a 29 de dezembro e as casas coloridas da Pequena Veneza se refletem nos canais. Dali, ônibus especiais de Natal seguem para Kaysersberg, Riquewihr e Ribeauvillé entre 27 de novembro e 20 de dezembro, vilas da rota do vinho com ruas de pedra e adegas familiares.

Até quando dá para ir

O mercado de Estrasburgo fecha no fim da tarde de 24 de dezembro e não reabre depois do Natal. Para ver os mercados da cidade, de Colmar e das vilas do vinho funcionando juntos, o período vai de 29 de novembro a 20 de dezembro. Quem chegar depois do Natal ainda encontra Colmar com os mercados até 29 de dezembro, e o mercado gourmand e a roda-gigante seguem até 3 de janeiro.

Brasileiros ainda costumam ter receio de sair de Paris: segundo a Atout France (agência de desenvolvimento turístico do governo francês), o medo de se perder ou de perder um trem é o principal freio para quem quer conhecer outras regiões. Por isso, os roteiros da SuaGuia saem do Brasil com trens e horários definidos, e o acompanhamento em português segue até a volta. “O planejamento e execução realizados pela SuaGuia foram essenciais para que nossas férias fossem muito melhores do que esperávamos”, conta Marcelo Lordello & Família, clientes da agência.

O mercado de Natal mais antigo da França é o de Estrasburgo, na Alsácia, que funciona desde 1570 e, em 2026, abre de 27 de novembro a 24 de dezembro, a cerca de 1h45 de trem de Paris.