Em 1º de janeiro de 2027, o PIS e a Cofins são extintos e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) passa a ser cobrada no lugar deles, como determina o artigo 126 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional 132/2023, depois de um ano de teste a 0,9% em 2026 (artigo 125 do ADCT). O Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) segue em teste, a 0,05% estadual e 0,05% municipal em 2027 e 2028 (artigo 127 do ADCT). De 2029 a 2032, o ISS cai para nove, oito, sete e seis décimos da alíquota municipal, até ser extinto em 2033 (artigos 128 e 129 do ADCT). Em 2027 e 2028, o ISS não muda; para quem recolhe ISS fixo por profissional, a conta maior vem depois de 2029.

A advocacia tem regra própria. O artigo 127 da Lei Complementar 214/2025 reduz em 30% as alíquotas do IBS e da CBS sobre os serviços de 18 profissões intelectuais fiscalizadas por conselho profissional, entre elas a de advogado. Na sociedade, a redução exige cinco requisitos cumulativos: sócios habilitados e fiscalizados pelo conselho, com habilitação ligada ao objeto da sociedade, nenhum sócio pessoa jurídica, nenhuma participação em outra empresa, nenhuma atividade fora das habilitações dos sócios e serviços da atividade-fim prestados diretamente pelos sócios, admitido o concurso de auxiliares ou colaboradores (artigo 127, § 1º, II, alíneas a a e, da Lei Complementar 214).

O debate público ficou na alíquota. Para Thiago Bernardes, sócio-fundador da Bernardes Gestão Legal , consultoria de Porto Alegre (RS) especializada em gestão de escritórios de advocacia e departamentos jurídicos, falta a parte da gestão: preço, contratos e margem de cada área. Advogado e contador, ele separa as responsabilidades. “Alíquota se discute em Brasília. Margem se decide dentro do escritório: no preço, no contrato e na carteira. Quem esperar o Senado para olhar esses três pontos vai chegar atrasado a janeiro.”

O contrato de honorários

Contratos assinados agora serão faturados durante a transição, e a alíquota de 2027 está em disputa: o Tribunal de Contas da União calculou a de referência da CBS em 11,3%, o Senado tem até 15 de dezembro para fixá-la por resolução e discute reduzi-la. Bernardes trata a cláusula de tributos como peça de gestão. “Contrato que traz só o valor mensal adia a conversa para a primeira cobrança de 2027, que é o pior momento para tê-la. A cláusula tem de dizer se o preço inclui IBS e CBS, como se ajusta na transição e quem fica com a diferença.” Destacar o tributo na nota não autoriza elevar preço já contratado: o reequilíbrio da lei não alcança contratos privados (artigo 373, parágrafo 2º).

Quem é o cliente

No regime regular, o contribuinte apropria como crédito o IBS e a CBS destacados nas notas das suas aquisições e efetivamente pagos (artigo 47 da Lei Complementar 214). Em regra, a empresa nesse regime abate o tributo destacado e pago no honorário; a pessoa física que contrata um inventário, não. Para Bernardes, o mesmo preço passa a ter custo diferente conforme quem paga. “Antes do reajuste, a carteira. O sócio precisa saber quais clientes aproveitam o crédito, quais contratos admitem revisão e onde a margem já está apertada. Sem esse mapa, mexer na tabela é chute.”

Sociedade e margem por área

Os requisitos do artigo 127 põem a forma da sociedade no centro da conta. A participação do escritório em outra empresa, uma atividade fora das habilitações dos sócios ou serviços-fim não prestados diretamente pelos sócios podem afastar a redução, e o alcance do “concurso de auxiliares” ainda não foi regulamentado. A lei também diz o que não a impede: a natureza jurídica da sociedade e a forma de distribuição de lucros.

No custo, o artigo 6º deixa fora da incidência os serviços de empregados e administradores, e o crédito depende de tributo destacado e pago na aquisição (artigo 47, parágrafo 2º). “Escritório vende tempo de gente. Folha de pagamento e pró-labore não geram, por si, créditos de IBS e CBS. Quem olha apenas a alíquota nominal, sem considerar o custo da equipe e os créditos efetivamente aproveitáveis, pode errar a conta da margem, especialmente nas áreas que consomem muitas horas de trabalho.”

Uma hipótese, só com a troca de PIS e Cofins por CBS e IBS: num contrato de R$ 30 mil mensais no lucro presumido, 11,3% com a redução de 30% dão cerca de 7,9%, contra 3,65% hoje. Sem mexer no preço, a receita líquida cai perto de R$ 1,1 mil por mês; para preservá-la, o honorário iria a R$ 31,2 mil, 4% a mais para o cliente sem crédito. A conta ignora os créditos das compras e os demais tributos.

Antes de janeiro

“A alíquota pode esperar o Senado. O contrato e a conta de margem, não. Cláusula que sirva para qualquer número e margem por área são trabalho de dezembro, antes da primeira nota de 2027”, diz Thiago Bernardes, sócio-fundador da Bernardes Gestão Legal, que tem 28 anos de atuação no mercado jurídico e é idealizador do Método 360, método próprio de gestão para escritórios de advocacia.