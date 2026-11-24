A eletromobilidade começa a influenciar a forma como condomínios planejam sua infraestrutura e se apresentam ao mercado imobiliário. À medida que cresce o uso de veículos elétricos, a possibilidade de recarregá-los com segurança e conveniência pode se tornar um diferencial para moradores e potenciais compradores.

Um levantamento nacional registrou 29.866 pontos públicos e semipúblicos de recarga no Brasil em agosto de 2026, crescimento de 76,9% em 12 meses. A frota de veículos plug-in considerada no mesmo estudo chegou a 639.133 unidades. Já uma pesquisa sobre intenção de compra de imóveis apontou que 58% das famílias do Sudeste consultadas disseram que pagariam mais por uma unidade com infraestrutura de carregamento. O resultado indica uma preferência de parte dos compradores, embora a valorização dependa das características de cada imóvel e da demanda local.

É nesse cenário que a IV Charger atua com projetos de recarga para condomínios, integrando engenharia, instalação e gestão de energia. A tecnologia inclui carregadores conectados, medição do consumo, controle por aplicativo e balanceamento dinâmico de carga. A empresa também informa que seus pontos contam com seguro para os veículos que utilizam os carregadores, conforme as condições da cobertura contratada.

Para os condomínios, planejar a recarga significa preparar o empreendimento para uma necessidade em expansão e oferecer mais praticidade aos moradores. Quando bem dimensionada e instalada com responsabilidade, essa infraestrutura pode contribuir para a atratividade e a competitividade do imóvel.

Aspas sugeridas para validação de Iuri Cavalcanti, CEO da IV Charger:

“A eletromobilidade exige responsabilidade, tecnologia e planejamento. Na IV Charger, desenvolvemos soluções para que os condomínios estejam preparados para essa transformação, com gestão inteligente da energia e seguro para os veículos que utilizam nossos carregadores. Essa infraestrutura pode ampliar a conveniência para os moradores e fortalecer o valor percebido do empreendimento.”