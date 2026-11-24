Funciona mais ou menos assim: um produto que custava R$ 1.000 em outubro passa a custar R$ 2.000 no começo de novembro e, na Black Friday, aparece “pela metade”, a R$ 1.000. Quem compra vê 50% de desconto e paga o mesmo de sempre. É a maquiagem de preço, que os órgãos de defesa do consumidor apelidaram de “metade do dobro” e que volta à conversa com a Black Friday marcada para 27 de novembro.

O tamanho do truque aparece nos números do Promoai (promoai.com.br), serviço brasileiro de promoções em que uma inteligência artificial confere cada oferta antes de publicar: compara o preço com o histórico e com outras lojas, testa o cupom e só publica o que é desconto de verdade. Nos 30 dias até 18 de novembro, o serviço conseguiu pôr lado a lado o preço riscado e o preço normal de 9.184 ofertas. Em sete de cada dez, o valor “de” estava mais de 15% acima do que o produto costuma custar. Na média, o anúncio prometia 45% de desconto, e o desconto real era de 25%, pouco mais da metade. Os dados estão em promoai.com.br/dados.

A desconfiança do consumidor tem fundamento. Numa consulta do Procon-SP feita antes da Black Friday de 2025, só 4,5% disseram perceber bons descontos na data, e três em cada quatro dos que costumam comprar nela contaram já ter se sentido enganados.

O preço riscado não prova nada

O preço “de” é informado pela própria loja, e nada garante que o produto tenha sido vendido por aquele valor. “O preço riscado quem escreve é a loja. O que mostra se o desconto existe é quanto o produto custou antes e quanto ele custa agora em outras lojas”, diz Fábio Penna, fundador do Promoai.

Quatro sinais de maquiagem

O primeiro é o preço que sobe nas semanas anteriores. Quem acompanhou o produto desde outubro percebe na hora, e o Procon-SP recomenda justamente monitorar os valores com antecedência. Uma foto da tela com o preço e a data já resolve, e ainda serve de prova se for preciso reclamar. Quem não acompanhou pode consultar o histórico de preço em serviços como o Promoai, que mostra o menor valor já registrado.

O segundo é o preço “promocional” igual ao de sempre. Nos mesmos 30 dias, a IA do Promoai analisou 33.593 ofertas e barrou 8.176, uma em cada quatro, por um motivo simples: o preço anunciado não era menor que o normal.

O terceiro é o mesmo produto mais barato em outra loja, sem selo de Black Friday nenhum. Comparar antes de pagar é a recomendação da Senacon, a secretaria do consumidor do Ministério da Justiça, justamente para pegar esse caso, em que a porcentagem do anúncio perde o sentido.

O quarto é a conta que muda no carrinho. Frete, parcelamento e cupom podem apagar o desconto. Na mesma consulta do Procon-SP, 42,5% dos consumidores contaram ter descoberto depois que a compra “sem juros” tinha juros.

Achou maquiagem? Guarde o print

Pelo Código de Defesa do Consumidor, a maquiagem pode ser enquadrada como publicidade enganosa (artigo 37), e a oferta anunciada obriga a loja a cumprir o preço (artigos 30 e 35). O print do anúncio e o do preço visto antes ajudam numa reclamação ao Procon ou no consumidor.gov.br.

E se o preço já estiver bom?

Também não é preciso esperar a sexta-feira para tudo. “Se o preço de hoje já é o menor que a gente registrou, não precisa esperar a Black Friday. Esperar não garante nada, e o estoque pode acabar”, diz Penna.

No Promoai, essa checagem é feita pela IA antes de a oferta ir ao ar, e o próprio serviço avisa que a avaliação é automática, pode errar e deve ser conferida na loja. Para identificar o preço maquiado, a regra vale para qualquer compra: compare o valor de hoje com o histórico do produto, não com o preço riscado.