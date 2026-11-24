Presente bom não precisa ser caro, mas precisa durar. Na pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do SPC Brasil sobre a Black Friday de 2026, divulgada em 10 de novembro, 32% dos consumidores das capitais que pretendem comprar na data dizem que vão limitar as despesas a R$ 500. O gasto médio previsto é de R$ 1.053, R$ 197 a menos que em 2023. O levantamento ouviu consumidores das 27 capitais entre 7 e 19 de outubro, e 37% deles planejam antecipar os presentes de Natal na data.

Na pesquisa da CNDL e do SPC Brasil, roupas, calçados e acessórios lideram a lista de desejos, citados por 41% dos entrevistados. Na Rahra , rede de semijoias com sede em Pouso Alegre, no Sul de Minas, o prazo de garantia vem informado no certificado.

O prazo que vem escrito

Pela política de garantia publicada no site da marca, o prazo vai de 1 a 10 anos, conforme o modelo, e vem informado no certificado entregue no ato da compra. A empresa associa esse prazo à quantidade de ouro aplicada em cada peça. Para quem compara duas opções de preço parecido, é uma informação objetiva, que não depende do gosto de quem vai ganhar.

“Quem compra para presentear quase nunca vai usar a peça, então precisa de uma informação que não dependa do gosto. O prazo de garantia é uma delas. Na nossa linha, quanto mais ouro a peça leva, maior é o prazo, e isso está escrito no certificado”, afirma Thomas Coelho, CEO da Rahra.

Peça maior não é peça melhor

A tentação, com orçamento curto, é escolher a peça que parece render mais na caixinha. O que muda de uma faixa de preço para outra, porém, está na descrição do banho, que o comércio informa em milésimos, micras ou camadas, e no prazo do certificado.

“Subir de faixa de preço não deveria ser só pagar por uma peça maior. A pergunta é o que mudou: se tem mais ouro, se o prazo da garantia aumentou, se tem pedra. Quando nada disso muda, o presente fica mais caro sem ficar melhor”, diz Thomas.

O que a garantia cobre

A garantia da marca vale para a camada externa de banho, de ouro, prata ou ródio, quando ela descasca ou escurece por falha na aplicação. Perda ou escurecimento de pedras, desgaste de resina e danos causados por perfumes e cosméticos ficam de fora, segundo a mesma política. Antes dela vem a garantia legal: pelo Código de Defesa do Consumidor, quem recebe um produto durável tem 90 dias para reclamar de defeitos aparentes, inclusive em compras feitas em promoção.

O certificado precisa sair da loja preenchido. Na Rahra, peças sem o documento preenchido pela loja no ato da compra podem ter a cobertura contratual recusada. Por isso, ele vai junto com o embrulho.

“O melhor momento para perguntar sobre a troca é antes de pagar, não depois do Natal. E o certificado tem que ir junto com o presente, porque é ele que garante o prazo para quem vai usar”, recomenda o executivo.

Desconto que cabe no bolso

O Procon-MPMG, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, recomenda acompanhar os preços com antecedência para não cair na “metade do dobro”, os descontos anunciados sobre preços que não foram efetivamente reduzidos. O órgão também sugere desconfiar de valores muito abaixo da média, conferir a identificação do vendedor e guardar anúncios, comprovantes e conversas, já que a compra pode ser comprovada por outros meios além da nota fiscal. A CNDL aponta ainda que 57% de quem pretende comprar na Black Friday segue pagando outras compras parceladas.

Com pouco dinheiro, a semijoia de presente que vale a compra é a que chega com informação: prazo de garantia escrito no certificado, banho descrito na etiqueta ou no site e a resposta sobre a troca dada antes de pagar.