O PIS e a Cofins deixam de existir em 31 de dezembro de 2026. No dia seguinte entra em vigor a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e termina um sistema que, em mais de cinco décadas, acumulou regimes paralelos, listas de exceções e algumas das maiores disputas tributárias do país. A troca não apaga o passado. Segundo a Receita Federal, cerca de 100 mil empresas têm créditos das duas contribuições a aproveitar, em um volume estimado em R$ 140 bilhões. Sete em cada dez têm saldo inferior a R$ 100 mil, sinal de que o assunto não é exclusivo de grandes grupos.

O mesmo levantamento encontrou divergências em cerca de 12 mil empresas, que somam R$ 44 bilhões. Em junho, a Receita criou equipes especializadas para auditar pedidos de ressarcimento e compensação de PIS e Cofins. Em setembro, abriu prazo até 10 de novembro para a correção espontânea de R$ 1,3 bilhão em inconsistências, antes de iniciar fiscalizações. O fim do ano reúne, portanto, dois movimentos: a última janela para organizar os créditos no sistema que acaba e um Fisco mais atento a eles. As perguntas a seguir ordenam o que ainda pode ser revisto.

Por que revisar agora, se o crédito não se perde?

A Lei Complementar 214/2025 garante, no artigo 378, que os créditos não utilizados até a extinção das contribuições permanecem válidos, com o prazo de uso correndo normalmente. A mesma regra exige que estejam registrados na escrituração. É aí que dezembro pesa: a Receita informou que os pedidos serão feitos pelo PER/DCOMP Web, que recuperará automaticamente os saldos informados na EFD-Contribuições de dezembro de 2026.

“O crédito não se perde na virada, mas só segue para o novo sistema o que estiver escriturado. A escrituração de dezembro é a fotografia que a Receita vai usar”, afirma o advogado Rogério Oliveira Anderson, doutor em Direito Comercial pela USP, que dirige a Rogério Anderson Advocacia , escritório de direito empresarial. O que ficar fora dela dependerá de retificação e de prova, em um ambiente de fiscalização mais intensa.

Como identificar pagamento indevido ou a maior?

Não existe atalho, mas há sinais. Anderson aponta três. O primeiro é a base de cálculo que nunca foi revista. “Quem ainda calcula PIS e Cofins como calculava dez anos atrás provavelmente paga sobre valores que já saíram da conta. A base de cálculo precisa ser revista sempre que os tribunais encerram uma discussão”, diz. A referência mais conhecida é a exclusão do ICMS da base do PIS e da Cofins, decidida pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, no Tema 69, com efeitos definidos em 2021.

O segundo é o conceito de insumo. “Crédito de insumo não se define por lista fixa. Depois que o STJ adotou os critérios de essencialidade e relevância, o que vale é a função da despesa na atividade da empresa, e muita coisa fica de fora por hábito”, afirma. O critério foi fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2018, no julgamento do Recurso Especial 1.221.170, e substituiu a leitura restritiva que limitava o crédito ao que era consumido diretamente na produção.

O terceiro é o desencontro entre registros. “Quando a contabilidade registra uma coisa e a EFD-Contribuições mostra outra, há algo a investigar. Essa diferença quase sempre esconde crédito que não foi tomado ou crédito tomado sem documento”, completa. A conferência cruza três fontes: a contabilidade, a escrituração das contribuições e as declarações de débitos.

Em qualquer dos casos, há um limite de tempo. O Código Tributário Nacional dá cinco anos, contados do pagamento, para pedir de volta o que foi recolhido a mais (artigo 168). Cada mês que passa retira um mês da ponta mais antiga.

O que acontece com o saldo de créditos na virada para a CBS?

O saldo regularmente escriturado poderá ser usado de três formas: compensação com a própria CBS, ressarcimento em dinheiro ou compensação com outros tributos federais. As duas últimas só valem para os créditos que já admitiam esse uso pelas regras do PIS e da Cofins na data da extinção. Na compensação com a CBS, os créditos antigos têm preferência sobre os do novo tributo (artigo 382).

O caminho operacional é o Pedido de Utilização de Crédito, previsto no regulamento da CBS (Decreto 12.955/2026). Pelo que a Receita divulgou, haverá um pedido por trimestre para cada contribuição, com os saldos trazidos da escrituração de dezembro. A instrução normativa que detalha o procedimento ainda não havia sido publicada até o fechamento deste texto.

A lei trata ainda de três situações que costumam passar despercebidas. Os créditos apropriados mês a mês sobre máquinas e edificações continuam sendo apropriados, agora como crédito presumido da CBS, e se perdem se o bem for vendido antes do fim do ciclo (artigo 380). As devoluções recebidas em 2027 de vendas feitas antes geram crédito da CBS no valor das contribuições pagas na operação original (artigo 379). E as empresas que chegam a janeiro no regime regular da CBS com estoque comprado sem direito a crédito, caso de quem estava no regime cumulativo, podem apropriar crédito presumido sobre esse estoque até o fim de junho de 2027, para uso em 12 parcelas mensais (artigo 381).

Que cuidados evitam autuação?

“Recuperação de crédito é trabalho de prova. Sem documento e memória de cálculo, o crédito de hoje vira a autuação de amanhã”, diz Anderson. O primeiro cuidado é documental: cada crédito precisa de nota fiscal, contrato e memória de cálculo que expliquem por que aquela despesa gera direito. O segundo é de coerência: retificar a escrituração e as declarações antes de apresentar o pedido, e não depois de ser intimado. O terceiro é de origem: créditos baseados em decisão judicial só podem ser compensados depois do trânsito em julgado (artigo 170-A do Código Tributário Nacional).

A experiência recente da Receita mostra a diferença entre corrigir antes e ser fiscalizado depois. Na edição anterior da ação de regularização de créditos de PIS e Cofins, R$ 900 milhões foram ajustados pelos próprios contribuintes, sem multa de ofício. Para quem não aderiu, as fiscalizações programadas preveem lançamentos de R$ 1,8 bilhão. As equipes criadas em junho pelas Portarias Codar 316 e 319 concentram a auditoria dos pedidos selecionados pela Receita.

O que fazer até 31 de dezembro?

A ordem importa. Primeiro, conciliar: confrontar a contabilidade com a EFD-Contribuições e com as declarações dos últimos cinco anos e listar as diferenças. Depois, decidir o que se sustenta com documento e escriturar os créditos ainda não apropriados antes do encerramento do ano, com as retificações necessárias. Em seguida, mapear os casos especiais: bens com crédito em andamento, estoque de abertura e vendas sujeitas a devolução. Por fim, separar o que depende de discussão judicial do que pode ser resolvido pela via administrativa.

A extinção do PIS e da Cofins não encerra o direito ao crédito, mas muda o lugar onde ele será conferido. Até dezembro, a empresa ainda escreve a própria escrituração. A partir de janeiro, o ponto de partida será o que ficou nela.

Rogério Oliveira Anderson é advogado, procurador do Distrito Federal, doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Autor de Fundamentos Jurídicos da Extrafiscalidade Agrária (Lumen Juris, 2017), dirige a Rogério Anderson Advocacia.