A nova Lei Complementar nº 236/2026 colocou no CTN (Código Tributário Nacional) duas formas de resolver disputas com o Fisco fora do caminho tradicional: a arbitragem e a mediação. Os nomes parecem próximos, mas os dois procedimentos funcionam de jeitos bem diferentes. Quem explica é o advogado Agenor de Lima Bento (OAB/SC 34164), sócio da De Lima Advogados .

Na arbitragem, alguém decide

Na arbitragem, as partes entregam a controvérsia a um terceiro imparcial, o árbitro, que dá a decisão. Pela nova lei, a sentença arbitral será vinculante e terá os mesmos efeitos de uma decisão judicial. A lei também incluiu no artigo 156 do CTN a sentença arbitral definitiva favorável ao contribuinte entre as hipóteses de extinção do crédito tributário.

“Isso demonstra que a arbitragem não será apenas um espaço de negociação. Diferentemente da mediação, haverá uma decisão sobre a controvérsia”, afirma Agenor.

Um exemplo: uma empresa que discute uma cobrança ligada à classificação fiscal de mercadorias poderá, conforme os critérios que vierem a ser definidos, levar o caso a esse procedimento especializado em vez de percorrer todas as instâncias administrativas e judiciais. O advogado lembra que essa arbitragem não é a mesma da Lei nº 9.307/1996, usada em contratos privados, e sim uma modalidade própria para tributos e questões aduaneiras.

Na mediação, as partes constroem a saída

A mediação segue outra lógica. “Nesse procedimento, o terceiro imparcial não decide quem tem razão. Sua função é aproximar as partes, organizar o diálogo e auxiliar na construção de uma solução consensual”, explica.

Ela pode ser útil, por exemplo, quando a empresa e o Fisco divergem sobre a interpretação de uma obrigação ou sobre a composição de um passivo fiscal. Em vez de manter o conflito só no ambiente litigioso, as partes discutem alternativas permitidas pela lei.

A proposta, segundo o advogado, é construir soluções consensuais com transparência, segurança jurídica e observância do interesse público.

O que o mediador não pode fazer

Há limites. “O mediador não poderá simplesmente dispensar tributos ou determinar a alteração da legislação aplicável. A atuação deverá respeitar os limites legais e as competências da administração pública”, ressalta Agenor.

Por que isso interessa ao contribuinte

As disputas tributárias costumam ser longas. Segundo o relatório Justiça em Números 2026, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), as execuções fiscais ainda em tramitação estavam, em média, há 6 anos e 4 meses no Judiciário ao fim de 2025, com taxa de congestionamento de 72,4%.

Os dois caminhos, porém, ainda não estão disponíveis. O artigo 171-A exige uma lei especial para a arbitragem, e o 171-B depende de outra lei para definir critérios e condições da mediação.

Quando estiverem regulamentados, os dois procedimentos também terão efeito sobre a cobrança. A lei incluiu a instituição da arbitragem e o acordo decorrente de mediação entre as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da legislação específica, e previu que ambos podem interromper a prescrição.

Na prática, a diferença é esta: na arbitragem, um terceiro decide quem tem razão e a decisão vale como sentença; na mediação, o terceiro ajuda as partes a chegar a um acordo, sem poder de decisão. Para Agenor, “conhecer a legislação tributária continua sendo indispensável, mas compreender os novos instrumentos de solução de conflitos poderá se tornar um diferencial importante na gestão jurídica e financeira do negócio”.