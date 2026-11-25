Antes de pegar um empréstimo para a empresa, vale fazer uma pergunta simples: de onde vai sair o dinheiro da parcela nos próximos meses? Para João Viríssimo, diretor da Nexus Credi , correspondente bancária de Belo Horizonte especializada em crédito com garantia de veículo e de imóvel, essa conta decide se o crédito ajuda ou atrapalha o negócio. “A pergunta não é se o banco aprova. É de onde vai sair a parcela daqui a três, seis, doze meses”, alerta.

Quando o crédito se paga

O empréstimo com garantia de veículo faz sentido quando o dinheiro vira caixa de novo. É o caso do estoque com saída conhecida, da folha de uma época de pico coberta por vendas já previstas ou da troca de uma dívida cara por outra mais barata. Nesses usos, o próprio negócio gera os recursos para quitar as parcelas.

O fim de ano é um bom exemplo. A primeira parcela do 13º salário vence até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, enquanto as lojas repõem estoque para as vendas da temporada. O capital de giro, aliás, é a necessidade mais comum entre os pequenos negócios: na edição de 2025 da pesquisa Financiamento dos Pequenos Negócios, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), foi a finalidade citada por 41% de quem buscou crédito.

Quando só empurra o problema

Se a ideia é cobrir um prejuízo que se repete todo mês, o empréstimo apenas adia a dificuldade, e com o carro do dono em jogo. Durante o contrato, o veículo segue com o proprietário e pode ser usado normalmente. Se as parcelas atrasarem, porém, o contrato prevê a busca e apreensão. Como o crédito é feito no CPF, um aperto no caixa da empresa vira problema pessoal.

Por que o carro barateia o crédito

A vantagem da garantia está nos juros. Com o carro ou utilitário quitado garantindo a operação, o risco para quem empresta cai, e as taxas tendem a ficar abaixo das cobradas em linhas sem garantia, como o cheque especial empresarial. O valor liberado depende da tabela Fipe, do ano e da conservação do carro, além das regras de cada instituição. “Muito empresário paga juros de cheque especial na empresa tendo um carro quitado no próprio nome. Esse carro pode ser a ponte para um crédito mais barato, desde que ele saiba exatamente para que vai usar o dinheiro”, afirma Viríssimo.

O momento também ajuda. Segundo a pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, divulgada em setembro, 46% dos negócios que pediram crédito nos três meses anteriores tiveram o pedido aprovado, o maior percentual da série iniciada em 2022.

A operação é sempre na pessoa física, com o documento do veículo, em regra, no nome de quem contrata. Carro registrado no CNPJ não entra, mas o dinheiro pode ir para o caixa da empresa. “Se o carro está no nome do empresário, ele consegue fazer o empréstimo, o dinheiro cai na conta dele e pode ser usado na empresa normalmente. O que não dá é fazer o empréstimo no nome da empresa ou com o carro registrado no CNPJ”, explica.

A conta antes de assinar

Para comparar com o que a empresa já paga, a referência é o CET (Custo Efetivo Total), que a instituição deve informar antes da contratação, conforme a Resolução nº 4.881, de 2020, do CMN (Conselho Monetário Nacional). “O empresário costuma comparar a parcela com o caixa do mês. A comparação certa é o custo total do novo crédito contra o que ele já paga nas linhas caras”, diz o diretor. Para ele, o raciocínio vale para qualquer época do ano. “Garantia boa é aquela que o empresário nunca precisa perder. E isso se decide no planejamento, antes da assinatura”, conclui.