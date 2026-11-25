Hoje presente em mais de 5 mil canteiros de diferentes regiões do país, a Inmeta começou testando o próprio software em obras de construtoras da sua região. A empresa de tecnologia de Criciúma, no sul de Santa Catarina, foi fundada em 2017 pelos engenheiros civis Jakson Bitencourt e Jonas Vargas, que decidiram transformar em produto os problemas que conheciam da rotina do canteiro.

Primeiro passo: testar na obra

O primeiro produto mirava a gestão da qualidade, área que exige registro constante. A proposta era trocar a prancheta, as pastas de documentos e as anotações em papel por registros digitais das inspeções de serviço e das não conformidades, com o histórico de cada etapa organizado para consulta.

Em 2018, a Inmeta ainda estava nessa fase de teste e validação com construtoras da região. Foi no uso real, ao lado das equipes de campo, que a ferramenta ganhou forma. Em 2019, vieram os primeiros clientes recorrentes, sinal de que a solução tinha espaço no dia a dia das obras.

Produto ajustado a partir de quem usa

Nos anos seguintes, a empresa se dedicou a amadurecer o produto e a entender melhor o que as construtoras precisavam. O aprendizado mostrou que a necessidade ia além da qualidade: segurança do trabalho, controle de acesso, projetos e documentação de trabalhadores ficavam em ferramentas diferentes. A Inmeta ampliou então a solução para sete áreas da gestão do canteiro: acessos, qualidade, segurança, projetos, medição, documentação de colaboradores e pós-obra.

A escuta dos clientes continua no método. Na GT Home, construtora do grupo GT Company com empreendimentos de alto padrão em Balneário Camboriú e Itapema (SC), o diário de obra passou a ser usado também como instrumento de acompanhamento da qualidade, uma adaptação que surgiu de sugestões da própria equipe.

Do teste local à escala

Crescer exigiu que a tecnologia funcionasse para quem está no campo. O aplicativo permite registrar informações e assinar documentos mesmo sem internet, com sincronização automática quando o sinal volta, algo útil em subsolos e pavimentos em execução. A implantação é acompanhada por uma equipe com experiência em construção civil, que adapta a solução aos processos de cada construtora e treina as equipes de campo.

Na prática, a integração das áreas mudou rotinas inteiras. Na GT Home, a conferência e liberação de novos trabalhadores podia levar cerca de um mês antes da Inmeta. Com o sistema, os empreiteiros passaram a enviar a documentação das equipes pela plataforma, os técnicos de segurança fazem a conferência e a liberação, e a ferramenta emite alertas de vencimento para que as pendências sejam cobradas antes de virarem problema.

Os resultados também aparecem em casos concretos. Na GT Home, o histórico de acessos, os relatórios diários e a validação documental dos trabalhadores ajudaram a construtora a reduzir uma penalidade aplicada em um questionamento trabalhista, com economia superior a R$ 100 mil, segundo a empresa.

“Se não tivesse controle, o cenário seria outro”, afirma Adalberto Picão, gestor da área de planejamento e qualidade da GT Home.

O que vem depois

Em 2026, a Inmeta lançou sua primeira funcionalidade de inteligência artificial, voltada à conferência de documentos de trabalhadores, e prevê para 2027 evoluções com metodologias BIM na solução de projetos. A aproximação com o setor também passa pelo Inmeta Conecta, encontro com construtoras e especialistas que, em novembro de 2026, chega à 9ª edição, em Itapema (SC).

Da fase de testes com construtoras da região aos mais de 5 mil canteiros, a Inmeta manteve o mesmo método: desenvolver a tecnologia junto com quem usa.