Executivos de TI esperam responder por falhas de agentes de IA que não controlam
Levantamento com 1.001 executivos nos EUA mostra que quase dois terços preveem um incidente público causado por IA na própria empresa em até 18 meses. Ainda assim, quase todos veem a tecnologia como positiva
Pesquisa encomendada pela Workato à consultoria Censuswide revela que três em cada quatro executivos de TI acreditam que a liderança da área será responsabilizada se um agente de inteligência artificial executar uma ação que viole políticas internas, exponha dados ou prejudique um cliente. É mais que o dobro da parcela que atribuiria a culpa ao fornecedor da tecnologia. O levantamento foi feito entre 15 e 22 de maio de 2026 e ouviu 1.001 tomadores de decisão de TI dos Estados Unidos, do nível de vice-presidente para cima. A amostra inclui 251 CIOs e 665 executivos C-level, todos de organizações com mais de mil funcionários.
A Workato desenvolve uma plataforma de controle e execução para IA corporativa. Ou seja, trabalha justamente com o problema que a pesquisa expõe: a necessidade de as empresas governarem, de ponta a ponta, o que os agentes de IA fazem em seus sistemas. “Os líderes de TI estão numa sinuca de bico. São pressionados a implementar uma IA cada vez mais poderosa, mas não conseguem controlá-la totalmente, e são cobrados quando algo dá errado”, afirma Adam Seligman, CTO da Workato.
A percepção se repete entre executivos da América Latina. “Os clientes com quem converso, na maioria executivos de tecnologia como CIOs, são frequentemente questionados pela empresa sobre o seu papel, em um momento em que todos criam agentes e modelos de IA de forma descontrolada e em que as máquinas têm acesso a informações humanas, como documentos e imagens. É uma preocupação espontânea e muito presente”, diz Fernando Piazza, responsável pela Workato na América Latina.
Para parte dos entrevistados, a responsabilização pode ser pessoal. Quase um quarto afirmou que se esperaria deles a renúncia ou o afastamento caso um agente de IA provocasse um incidente público grave de segurança ou de conformidade. E esse cenário não é visto como remoto: quase dois terços acreditam que um episódio desse tipo ocorrerá na própria empresa nos próximos 18 meses.
O desconforto tem origem na falta de visibilidade. Seis em cada dez entrevistados concordam que a maioria dos agentes de IA em uso hoje em suas organizações não foi formalmente aprovada pela TI. Uma parcela semelhante diz que a equipe de tecnologia sabe menos sobre o funcionamento desses agentes do que funcionários de outras áreas. A mesma proporção teme mais os agentes de IA do que os ataques cibernéticos tradicionais.
Parte do problema está na forma como a tecnologia chega às empresas. Segundo o levantamento, um terço dos agentes é implantado diretamente por unidades de negócio e funcionários, sem supervisão da TI. E quase dois terços dos executivos esperam que essas implantações não autorizadas se acelerem.
Incerteza diante de incidentes
Não há consenso sobre como as empresas reagiriam a um incidente grave. Quase metade dos entrevistados disse que o conselho exigiria uma auditoria externa. Mais de um terço afirmou que a organização tentaria resolver o caso discretamente, sem divulgação. E quase um quarto disse que a empresa culparia publicamente o fornecedor da IA.
O tema já chegou à alta direção. Segundo o estudo, quase metade dos executivos levou a questão dos agentes de IA às discussões de Conselhos, e uma parcela semelhante está revendo a estratégia de integração e orquestração de sistemas para se preparar para agentes autônomos.
Os executivos também foram questionados sobre o que mais gostariam de recuperar na adoção de agentes de IA. Em primeiro lugar ficou a visibilidade sobre o que os agentes efetivamente fazem nos sistemas, citada por mais de quatro em cada dez entrevistados e por quase metade dos CTOs. Em seguida aparecem a capacidade de auditar e reverter uma ação de um agente (quase um terço), a definição clara de quem é o responsável (cerca de três em cada dez) e a garantia de que cada ação esteja em conformidade por padrão (mais de um quarto).
Sem freio na adoção
O receio não se traduz em recuo. Quase todos os entrevistados consideram os benefícios da IA agêntica e dos chamados “colegas de trabalho digitais” amplamente positivos, e nove em cada dez esperam que suas organizações adotem esse tipo de ferramenta nos próximos 18 meses.
“Nenhum desses líderes está pedindo para desacelerar”, diz Piazza. “Eles querem saber o que cada agente está fazendo, quem é o dono dele, prevendo e evitando um erro ou prejuízo, antes que ele aconteça.”