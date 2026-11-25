Quando Ana Maria Ramos decidiu criar a Lua Nova Eventos, há 30 anos, tinha um objetivo: trabalhar com pessoas e participar de momentos importantes de suas vidas. O que começou como um sonho se transformou em uma empresa com atuação na organização e produção de diferentes tipos de eventos, acompanhando as mudanças de um mercado que passou a exigir cada vez mais personalização.

Os primeiros anos foram dedicados à conquista de clientes e à construção de uma reputação. Como acontece com muitos pequenos negócios, também foi necessário aprender a administrar recursos e organizar a operação.

“Começamos com muita dedicação, coragem e amor pelo que fazemos. Como toda empresa que está começando, os primeiros anos foram desafiadores, principalmente na conquista de clientes e na construção de uma reputação no mercado”, conta Ana Maria.

Desde então, o setor mudou bastante. Se antes os eventos seguiam formatos mais tradicionais, hoje os contratantes procuram serviços que tenham a ver com o perfil da comemoração e ofereçam uma experiência diferenciada aos convidados. A tecnologia também alterou a divulgação dos trabalhos e a comunicação com os clientes.

Para acompanhar essas mudanças, a Lua Nova Eventos diversificou os serviços e passou a trabalhar com diferentes propostas de atendimento. “Foi preciso aprimorar nossa estrutura, diversificar os serviços e desenvolver diferentes formas de operação para atender às necessidades de cada evento”, afirma a fundadora.

A personalização é uma das características que ganharam espaço nesse mercado. Na empresa, o planejamento começa com uma conversa para entender o que o cliente espera, quantas pessoas participarão, qual é o perfil do público e quanto pretende investir. Com essas informações, Ana Maria e sua equipe desenvolvem uma proposta considerando as possibilidades de execução.

“Cada evento possui características próprias e não existe uma solução única para todos. Por isso, precisamos entender o que o cliente deseja e trabalhar dentro da realidade de cada contratação”, explica.

A empresa atende desde confraternizações corporativas e festas particulares até brunches, churrascos, almoços e jantares. A variedade de formatos também exige uma operação flexível. Dependendo do evento, é necessário coordenar profissionais, fornecedores, transporte de materiais, alimentação e horários.

A gestão da equipe está entre os pontos que mais exigem atenção. Ana Maria destaca a dificuldade de encontrar mão de obra preparada para o ritmo do setor. “Um dos maiores desafios hoje é a mão de obra. Trabalhar com eventos tem que ter amor e paciência, pois é bem trabalhoso”, diz.

Além do planejamento antecipado, a empresária ressalta que é preciso estar preparada para imprevistos. Afinal, mesmo com todas as etapas organizadas, a execução de um evento depende de diferentes profissionais e atividades que precisam funcionar em conjunto.

Outra preocupação é equilibrar criatividade e orçamento. Para Ana Maria, nem sempre uma proposta diferente precisa representar um custo maior. A experiência acumulada ajuda a encontrar alternativas e aproveitar melhor os recursos disponíveis, sem comprometer o serviço contratado.

“Procuramos compreender o orçamento do cliente e trabalhar dentro de uma realidade financeiramente viável, sem comprometer a qualidade do serviço. Nosso compromisso é entregar sempre o melhor dentro do que foi contratado”, afirma.

O que esperar do mercado

Para os próximos anos, Ana Maria acredita que a personalização continuará em evidência. A empresária também aponta a sustentabilidade, a tecnologia e a procura por serviços completos como movimentos importantes para o setor. Na avaliação dela, os clientes querem cada vez mais praticidade e empresas capazes de assumir diferentes etapas da organização.

A tecnologia deve facilitar processos, mas o atendimento continuará tendo peso na escolha dos fornecedores. “A tecnologia vai continuar ajudando, mas o cuidado humano, a atenção aos detalhes e a qualidade do serviço continuarão sendo grandes diferenciais”, avalia.

Depois de três décadas à frente da empresa, Ana Maria diz que aprendeu que a continuidade de um negócio depende também da relação construída com clientes, colaboradores e parceiros. As dificuldades e mudanças enfrentadas ao longo dos anos contribuíram para amadurecer a operação e entender melhor as necessidades de quem contrata.

“Uma empresa não se mantém no mercado por tantos anos apenas oferecendo um bom produto ou serviço. É necessário ter comprometimento, responsabilidade, capacidade de adaptação e, principalmente, respeito pelos clientes e pelas pessoas que fazem parte da equipe”, afirma.

Agora, os planos incluem aperfeiçoar os processos, ampliar as possibilidades de atuação e conquistar novos clientes. A intenção é continuar crescendo sem perder as características que marcaram a trajetória da empresa. “Meu maior desejo é continuar fazendo o que amo, mantendo a qualidade que nos trouxe até aqui e construindo muitos outros capítulos dessa história”, conclui Ana Maria.