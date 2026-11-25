Quem trabalha com brindes promocionais deve ganhar mais um apoio para organizar e fazer crescer o negócio. A Brinde.me , empresa brasileira de tecnologia especializada no setor, está desenvolvendo uma frente de conteúdo voltada à profissionalização das empresas de brindes, com temas de gestão, marketing, vendas e tecnologia.

A proposta, segundo a empresa, é ampliar o acesso a conhecimento prático e estimular a evolução empresarial de um mercado com jeito próprio de precificar, personalizar, atender e produzir.

Conhecimento que vem do dia a dia

A iniciativa nasce da proximidade com quem usa a plataforma. A Brinde.me ultrapassou 2 mil usuários em 2026 e, segundo a empresa, é usada para gerar cerca de 15 mil orçamentos por mês. O desenvolvimento do sistema é orientado pelo contato frequente com esses usuários e rende dezenas de funcionalidades e melhorias lançadas todo mês.

Essa proximidade aparece na variedade de recursos. A plataforma começou pela presença digital e pelos processos de venda e hoje reúne catálogos e sites, orçamentos, CRM, gestão de pedidos, acompanhamento da produção, emissão de documentos fiscais e controle financeiro.

A entrada no segmento de ERP, sistema integrado de gestão empresarial, ampliou essa lista. Com informações comerciais, operacionais e financeiras no mesmo ambiente, a empresa busca reduzir retrabalho e dar mais visibilidade à rotina dos clientes.

Os fundadores conhecem o setor de perto. Robson Martins já atuava havia anos com marketing digital e estratégias de crescimento para empresas de brindes por meio da YouRocket, agência reconhecida no Prêmio Agência de Resultados, promovido pela RD Station. Ele criou a Brinde.me ao lado de Kátia Martins, com experiência em marketing e gestão, e de Lucas Borelli, especialista em tecnologia.

O trio adotou o modelo SaaS, de software por assinatura, e lançou a plataforma comercialmente em 2024, após quatro anos de desenvolvimento. O formato ganhou espaço no país: segundo o Relatório Setorial 2025 da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), o mercado interno de SaaS movimentou R$ 44,7 bilhões em 2025, alta de 30,9%.

Tecnologia ao alcance de mais empresas

O conteúdo chega em um momento de mais tecnologia na rotina dos negócios. Pela pesquisa TIC Empresas 2025, d Cetic.br (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação), departamento do NIC.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), o uso de CRM passou de 25% para 31% das empresas com dez ou mais pessoas ocupadas entre 2024 e 2025, e a adoção de inteligência artificial subiu de 13% para 17%.

A Brinde.me também incorpora recursos de inteligência artificial para simplificar etapas da elaboração de orçamentos e estuda, para o futuro, gerar inteligência de mercado com dados agregados e anonimizados, preservando a confidencialidade dos clientes.

Outra prioridade é ampliar as integrações com importadores e distribuidores, facilitando o acesso a informações comerciais e reduzindo tarefas manuais na relação entre fornecedores e empresas de brindes.

Com conteúdo, ferramentas de gestão e integrações com importadores e distribuidores, a empresa quer contribuir para a profissionalização de toda a cadeia brasileira de brindes promocionais.