Sabe aquele vídeo em que alguém abre um produto, testa na frente da câmera e conta o que achou? Esse formato tem nome: UGC (User Generated Content), ou conteúdo gerado por usuário. São vídeos gravados por pessoas comuns, na linguagem das redes sociais, que viraram presença constante nos anúncios de marcas de vários setores.

A procura por esse tipo de vídeo levou a Turbo Partners , empresa de Vitória (ES) que já entregou mais de 10 mil criativos UGC, a abrir para as marcas a The Creator Academy , plataforma que forma criadores e já reúne mais de 20 mil registrados. A versão para empresas começa a funcionar em 1º de dezembro. A Turbo é um ecossistema de marketing, vendas e tecnologia fundado em 2022.

O que é UGC?

UGC é o vídeo publicitário gravado por uma pessoa comum, e não por um ator em estúdio. Os formatos mais usados são avaliações, demonstrações, tutoriais, relatos de uso e depoimentos. A ideia é que o anúncio tenha a mesma cara dos conteúdos que o público já assiste no feed, com alguém de verdade usando o produto.

Por que as marcas gostam do formato?

As marcas apostam no UGC porque o público valoriza ver o produto nas mãos de gente diferente. No estudo #Publi 2026, do IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau) com a Offerwise, 72% dos entrevistados disseram preferir seguir marcas que trabalham com vários criadores menores em vez de uma única celebridade. A mesma pesquisa mostra que 72% acham que publicidades bem feitas dão vontade de conhecer melhor o produto. O levantamento ouviu 1.512 pessoas em agosto de 2026.

O cuidado está na execução. Na mesma pesquisa, 70% disseram não gostar quando o conteúdo do criador vira só propaganda, e 58% já deixaram de seguir alguém por excesso de publicidade. Por isso, roteiro e gravação fazem diferença no resultado.

Como os vídeos são feitos na Academy

Na Academy, os creators aprendem roteiro, construção de ganchos, gravação, iluminação, enquadramento e leitura de briefings antes de gravar para as marcas. Do lado da empresa, uma IA (inteligência artificial) orientada pela metodologia da Turbo sugere briefing e roteiro, a equipe revisa, os criadores se candidatam e a marca escolhe quem grava olhando perfil, nicho e portfólio. Os vídeos são aprovados ou devolvidos para ajuste dentro da plataforma, e o pagamento só sai depois da aprovação.

“A IA entra, com toda a inteligência desenvolvida pela Turbo em mais de 10 mil vídeos, para tirar o trabalho braçal do briefing e do roteiro, que costuma ser muito custoso para as equipes de Marketing das empresas. Ela acelera o planejamento criativo com método, mas quem dá vida ao conteúdo continua sendo o creator, e a marca revisa e decide tudo antes de a campanha rodar”, explica Victor Peixoto, CEO e cofundador da Turbo Partners.

Para as empresas, a versão para marcas da Academy reúne em um só lugar etapas que costumam ficar espalhadas entre planilhas, aplicativos de mensagens e fornecedores: briefing, escolha de quem grava, revisão e pagamento. A empresa deposita saldo, o valor de cada vídeo só é debitado depois da aprovação e o repasse aos creators é automático. A edição, com cortes e legendas para anúncio, pode ser contratada à parte.

O mercado acompanha o movimento. Segundo o relatório Marketing Trends 2026, da Kantar, o saldo de profissionais de marketing que pretendem investir mais em conteúdo de creators neste ano é de 61%. Criadores interessados em gravar para marcas encontram mais informações na página da Academy para creators .

UGC, portanto, é o vídeo de gente comum usado em anúncio, e as marcas apostam nele porque o público valoriza a variedade de criadores e publicidades bem feitas, que despertam vontade de conhecer o produto.