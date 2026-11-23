A digitalização dos confinamentos bovinos avança no Paraguai com uma proposta de integrar manejo, indicadores econômicos e inteligência artificial. À frente da ART SOLUTION EAS, Carlos Arturo Mallorquin Junior apresenta o NUTRI PRO, ferramenta concebida para acompanhar operações pecuárias e apoiar decisões com base em registros produzidos pelas próprias equipes.

O lançamento ocorre em um contexto de crescente atenção à eficiência das cadeias de produção de carne. Para o produtor, acompanhar alimentação, peso e custos de forma sistemática pode ajudar a identificar problemas mais cedo. A ferramenta busca reunir esses dados em uma interface única, em vez de mantê-los distribuídos por planilhas e anotações.

Um aspecto central do projeto é a adaptação à realidade rural. A plataforma foi desenvolvida ao longo de dois anos de testes na fazenda La Conquista, no Alto Paraná, e permite o registro de atividades sem conexão com a internet. Quando o sinal é restabelecido, os dados são sincronizados, preservando a continuidade do trabalho.

A ART SOLUTION EAS afirma ter considerado referências de confinamentos norte-americanos e australianos, mas ajustado os procedimentos às condições paraguaias. O resultado é uma solução que combina controle nutricional, acompanhamento por curral e análises automatizadas, sem dispensar a experiência dos profissionais de campo.

A transformação proposta envolve ainda capacitação e disciplina nos registros. Para que alertas e recomendações façam sentido, é necessário que as informações representem com fidelidade o que acontece na propriedade. O lançamento, portanto, expõe tanto as possibilidades da inteligência artificial quanto os desafios práticos de sua adoção.

O projeto incorpora referências de práticas utilizadas em confinamentos dos Estados Unidos e da Austrália, especialmente no controle nutricional, na leitura de cocho e no acompanhamento de indicadores. A ART SOLUTION EAS afirma ter adaptado esses conceitos às condições das propriedades paraguaias, em vez de simplesmente reproduzir processos de outros mercados.

A plataforma foi testada e aperfeiçoada durante dois anos na fazenda La Conquista, no departamento paraguaio de Alto Paraná. O trabalho de campo permitiu observar a rotina dos funcionários e ajustar as funcionalidades às exigências concretas de um confinamento, incluindo o fornecimento de ração, a leitura de cocho, as pesagens e os registros de tratamentos.

O sistema permite que equipes registrem atividades em dispositivos móveis, inclusive em locais sem internet. Quando a conexão retorna, as informações podem ser sincronizadas. A proposta é evitar lacunas nos registros e dar continuidade ao acompanhamento da operação, mesmo diante das limitações de conectividade de determinadas áreas rurais.

Com base nos dados inseridos, recursos de inteligência artificial produzem análises diárias e recomendações de apoio à gestão. Entre as funções descritas pela empresa estão alertas de queda no consumo alimentar, sugestões de ajuste no fornecimento de ração e projeções sobre o momento de abate dos lotes. As orientações não dispensam a avaliação dos profissionais responsáveis.

Outra funcionalidade organiza receitas alimentares por batelada para o mixer e orienta a distribuição por curral. A padronização pode ajudar as equipes a acompanhar o que foi planejado e o que efetivamente foi fornecido, tornando mais fácil identificar divergências que, sem registros consistentes, poderiam passar despercebidas.

A adoção de sistemas digitais também depende de mudanças na rotina de trabalho. Na experiência relatada na La Conquista, fotografar cochos e registrar atividades pelo celular passaram a fazer parte das tarefas diárias. Segundo a companhia, após cerca de um mês já foram percebidas melhorias na organização das informações, sem que isso represente uma medição independente de ganhos financeiros.

O controle dos custos é um dos pilares da proposta. Indicadores como gasto diário por animal, ganho médio de peso, conversão alimentar e custo da arroba produzida podem ser consultados de forma centralizada. Essa visão busca ajudar o gestor a relacionar decisões de manejo com o desempenho econômico de cada lote.

O projeto reforça o papel dos registros confiáveis na gestão do campo. A empresa pretende ampliar o acesso à tecnologia entre produtores. O uso cotidiano dependerá do treinamento e da adesão das equipes. A proposta une dados, manejo e planejamento. O produtor continua responsável pelas decisões.