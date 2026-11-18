Urandir Fernandes de Oliveira, fundador e presidente do Ecossistema Dakila, lançou o seu site próprio, em https://urandirfernandesoliveira.com.br/ . Conhecido pela atuação em ciência, tecnologia e inovação e pela criação de espaços de encontro e divulgação, como a Cidade Zigurats, em Corguinho (MS), Urandir lidera há mais de três décadas um grupo que reúne pesquisa de campo, tecnologia e turismo de experiência.

Um pesquisador à frente de Dakila

À frente de Dakila Pesquisas, que tem mais de 30 anos de história e atua com membros em quatro continentes, Urandir Fernandes de Oliveira comanda uma rotina de estudos e atividades de campo. Ele é também fundador da BDM Digital, plataforma de tecnologia ligada ao ecossistema, e costuma apresentar pessoalmente ao público as novidades do grupo. Sua trajetória combina a vida de pesquisador, a de empreendedor e a de divulgador: ele organiza expedições, apresenta tecnologias e abre as portas de Zigurats ao público.

Foi ele quem apresentou o Multigerador de Energia Quântica e o Skyros, eVTOL autônomo desenvolvido com a Vertical Conect. Sobre o Skyros, afirmou que “o objetivo é viabilizar o uso do veículo como um novo modal de transporte, resgates e combate a incêndios”, e classificou o lançamento como a “cereja do bolo do evento”.

Pesquisa de campo sob sua liderança

Em Ratanabá, nas Linhas de Apiacás (MT), o mapeamento com LiDAR, tecnologia que permite pesquisar sem desmatar, cobriu cerca de 95 hectares. Nas expedições do remapeamento dos Caminhos de Peabiru, que passaram por Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Rio de Janeiro, ele resume o propósito do projeto: “Remapear o Caminho de Peabiru é preservar o passado, desvendar a nossa história e criar oportunidades para o futuro, unindo cultura, inovação e sustentabilidade”.

Em todas as frentes, nada é coletado, retirado, mexido ou transportado dos locais estudados. São feitos registros, comunicados ao IPHAN, e os achados são encaminhados aos órgãos responsáveis, com acompanhamento de protocolos junto a especialistas e instituições competentes.

Reconhecimentos

Urandir acumula mais de 37 condecorações, entre elas o título de Comendador da Legião de Honra do Presidente Juscelino Kubitschek. Foi homenageado como Comendador na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde assumiu a presidência do Conselho da Área de Pesquisas Avançadas da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. O reconhecimento soma-se a outras homenagens ao longo de décadas de uma trajetória dedicada à pesquisa, à tecnologia e à filantropia.

Recebeu também a Medalha do Exército Brasileiro, em solenidade no Comando Militar do Sudeste. Ao receber a honraria, disse: “Recebo este reconhecimento com gratidão e como incentivo para seguir pesquisando”. No Troféu ABRID, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi homenageado como referência da influência digital no Brasil, destacou projetos futuros, entre eles o “carro voador”, e afirmou que a era digital acelerou processos e ajudou em emergências, como as do Rio Grande do Sul e da Amazônia.

Filantropia e visão

A filantropia de Urandir se realiza por meio de Ações Cívico Sociais e da promoção de ensino e pesquisa. No site oficial de Dakila, ele é apresentado como patrono de pesquisas e desenvolvimentos na fronteira tecnológica mundial. No Safari Brazil, projeto de turismo sustentável na Amazônia, defende que quem vive na floresta tenha condições de plantar, produzir e prosperar na própria terra.

Zigurats, espaço idealizado por ele

Idealizada e concretizada por Urandir Fernandes de Oliveira, a Cidade Zigurats fica a cerca de 88 quilômetros de Campo Grande e é polo de turismo de experiência, estudos astronômicos e pesquisa independente. Suas construções arredondadas e abobadadas foram projetadas com engenharia específica para resistir a anomalias eletromagnéticas, mudanças climáticas extremas e abalos sísmicos. Nas atividades de campo, os participantes acompanham palestras que aprofundam os temas das pesquisas e conhecem produtos e serviços do ecossistema Dakila.

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