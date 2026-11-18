Quem tem empresa conhece a cena: para liberar um empréstimo, o banco pede o aval do sócio ou um imóvel da família como garantia. Assinar é rápido. O que pouca gente faz depois é colocar essa assinatura na conta do próprio patrimônio.

O aval transforma a dívida da empresa em risco da família. Se o negócio não pagar, o credor pode cobrar do sócio que avalizou. Com o imóvel em garantia, a mesma lógica vale para o bem. E 2026 não está fácil para quem deve: a taxa média do crédito livre para empresas chegou a 24,4% ao ano em setembro, segundo o Banco Central, e 9,2 milhões de empresas tinham dívidas em atraso em julho, de acordo com a Serasa Experian.

Para a GX Capital , boutique financeira especializada em câmbio estruturado e crédito empresarial, é por isso que a consultoria de investimento de quem tem empresa começa pelo passivo, e não pela escolha do produto.

“Para quem tem empresa, a primeira aplicação a avaliar é a dívida mais cara do balanço. Com o crédito para empresas acima de 24% ao ano e o CDI perto de 13,65%, nenhum produto de prateleira paga a diferença que um passivo bem estruturado devolve”, afirma Vinicius Teixeira, sócio da GX Capital.

O que muda no planejamento

Na prática, o empresário que avalizou dívidas da empresa precisa de uma reserva pessoal maior e mais líquida do que alguém sem esse vínculo. Também precisa saber exatamente quanto deve, em nome de quem e com que prazo, antes de decidir onde investir.

“O primeiro documento que a mesa pede não é o extrato da corretora, é o calendário de caixa da empresa para os próximos 12 a 24 meses. É dele que sai quanto a família pode, de fato, investir”, diz Teixeira.

Uma forma de aliviar a pressão sobre o caixa é trocar dívidas curtas por crédito de prazo longo com garantia real. A GX estrutura essas operações com instituições financeiras, com prazos de 5 a 15 anos. Na GX, a análise do caixa e da carteira passa pelo Aurum IA, tecnologia própria disponível no aplicativo do cliente.

Resumindo: antes de escolher o investimento, vale listar as assinaturas que você já deu.