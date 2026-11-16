No início do fim de semana, o engenheiro agrônomo Guilherme Batista tinha cerca de 20 mil seguidores no Instagram. Na segunda-feira, eram 150 mil. O responsável pelo salto foi um vídeo em que ele aparece ao lado de uma galinha transparente e mostra, por dentro, como o animal produz o ovo. Feito inteiramente com inteligência artificial, o conteúdo já ultrapassou 8 milhões de visualizações.

Entre curtidas, comentários e compartilhamentos, os vídeos chegaram também a pessoas famosas, que curtiram as publicações e chegaram a mandar mensagens diretamente para ele, além de abrir conversas com novos contatos profissionais. “Eu acordei no sábado e o celular não parava. Não era só o número de seguidores que impressionava, era quem estava assistindo”, conta.

Uma viagem para dentro dos animais

O vídeo da galinha faz parte da série “Como é”, um formato autoral criado pelo próprio Guilherme. Nela, Guilherme aparece por meio de um clone criado com inteligência artificial, ao lado de um animal transparente, e conduz o espectador para dentro dele. A câmera acompanha os órgãos em funcionamento enquanto ele explica, em linguagem simples, o que está acontecendo. Além da galinha, a série já mostrou o urubu, que também viralizou, a vaca, o gato, o tubarão e, nesta segunda-feira, a capivara. A proposta é revelar curiosidades que pouca gente conhece sobre diferentes espécies, sempre com o olhar técnico de um engenheiro agrônomo. Com apenas seis episódios publicados, a série já soma mais de 18 milhões de visualizações.

Por trás do resultado visual há um cuidado que o público não vê. Cada curiosidade é checada antes de virar roteiro, e cada cena é pensada para que a imagem corresponda ao que a ciência diz. “A inteligência artificial faz a imagem. Mas quem decide o que é verdade e o que precisa ser mostrado sou eu. Se a informação estiver errada, o vídeo pode ser lindo, mas não serve para nada”, afirma.

Do campo para a tela

A preocupação vem da formação. Guilherme é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e passou cerca de seis anos no mercado agrícola, com passagens pela Bayer, pela norte-americana Provivi e pela Bionat Soluções Biológicas. Atendeu grandes grupos como Bom Futuro, Bom Jesus e SLC Agrícola e rodou lavouras de Mato Grosso e do interior de São Paulo.

No campo, a maior dificuldade era explicar tecnologias que o produtor não conseguia enxergar. “O produtor não acreditava naquilo que não via. Antes de vender, eu precisava explicar”, lembra. Foi para resolver esse problema que ele começou a testar ferramentas de inteligência artificial e, depois, fundou a Agro Art, empresa que produz vídeos para todo o agronegócio, de multinacionais de defensivos, nutrição e biológicos a consultores ambientais. O lema resume a proposta: “Transformamos ciência em experiências visuais que geram resultados.”

Para além do agro

A viralização acelera uma mudança que Guilherme já vinha planejando. Depois de construir a audiência explicando o agro, ele quer levar o método a outras áreas, como medicina, odontologia, nutrição, estética e comércio, ajudando profissionais e empresas a mostrar o que fazem por meio de vídeos com IA. Além da produção sob encomenda, ele oferece mentorias e cursos para quem quer aprender a criar o próprio conteúdo.

“O agro me ensinou a explicar o que ninguém vê. Isso serve para qualquer área. Um médico também precisa mostrar o que acontece dentro do corpo, um dentista dentro do dente”, diz.

Para ele, os 130 mil novos seguidores são menos um ponto de chegada e mais uma confirmação. “Durante anos eu tentei explicar ciência só com palavras. Agora ela cabe em alguns segundos de vídeo, e as pessoas param para assistir.”

Instagram: https://www.instagram.com/guilherme.batistaa.agro

Site: https://www.agroart.com.br