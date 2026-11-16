Dois profissionais dividem o mesmo atendimento. Um produto é vendido no balcão no fim do serviço. Um desconto é concedido na última hora. São situações comuns na rotina de salões de beleza, barbearias e clínicas de estética, e cada uma delas muda a base sobre a qual a comissão do profissional é calculada.

Quando a comissão é calculada em planilhas paralelas, cada exceção exige conferência manual. Para a Belasis , plataforma de gestão para o setor com sede em Chapecó (SC), a saída é fazer o cálculo nascer no mesmo sistema em que o atendimento foi registrado.

“A comissão é o ponto da gestão do salão que mais depende de confiança. Quando o cálculo sai do mesmo sistema que registrou o atendimento, o dono deixa de conferir planilha e passa a olhar para o negócio”, afirma Marcelo Bêz, CEO da Belasis.

Por que as exceções pesam

Uma exceção isolada se resolve rápido. A dificuldade está na soma. Multiplicada pelos atendimentos do dia e por vários profissionais, a conferência transforma o fechamento do mês numa operação à parte, com risco de erro a cada ajuste.

A comissão também tem regra. Pela Lei 13.352, de 2016, conhecida como Lei do Salão-Parceiro, o salão centraliza pagamentos e recebimentos, retém a sua cota-parte, fixada em contrato, repassa o restante ao profissional e retém os tributos devidos por ele. O contrato define o percentual retido, quem recolhe os tributos e a periodicidade dos pagamentos. No dia a dia, esse repasse ganha o nome de comissão.

Tudo no mesmo lugar

Com o Belasis Pay , o dono recebe os pagamentos dos clientes e paga as comissões no mesmo ambiente em que registra agenda, serviços e vendas. Os repasses seguem as regras configuradas pelo próprio negócio, e o saldo acumulado pode ser transferido para a conta bancária do dono. Além das comissões, a plataforma reúne links de pagamento, cobranças recorrentes e acompanhamento das transações em tempo real, e permite cobrar sinal no agendamento e vender serviços por assinatura, recursos que a empresa associa à redução da inadimplência e das faltas.

As comissões aparecem detalhadas e resumidas, por atendimento e por período. O profissional acompanha o que vai receber, o dono enxerga o total de repasses, e o desempenho de cada um pode ser acompanhado ao longo do mês. Segundo a empresa, essa visibilidade reduz erros e conflitos e ajuda a conter a rotatividade da equipe.

“Profissional que confia no repasse fica. E, no salão, quando um profissional sai, muitas vezes leva junto uma parte dos clientes”, diz Bêz.

Mais salões, mais repasses

A tendência é que essa conta fique mais frequente. O Brasil abriu cerca de 236 mil negócios de beleza em 2025, alta de 18,5% sobre o ano anterior, segundo levantamento do Sebrae, e 94% deles foram registrados como microempreendedores individuais: foram 221.585 MEIs, ante 12.424 microempresas e 1.672 empresas de pequeno porte. Como a lei permite que o parceiro seja MEI, cada salão com equipe parceira funciona como uma pequena central de repasses.

Para calcular a comissão com desconto ou serviço dividido sem retrabalho, o caminho é registrar a exceção no próprio atendimento. Quando o ajuste entra no sistema na hora em que acontece, a comissão é calculada a partir do que foi registrado, e ninguém precisa refazer a conta no fim do mês. O sistema não substitui o contrato de parceria escrito e homologado que a lei exige, mas deixa cada repasse registrado, o que facilita a prestação de contas com os profissionais e com a contabilidade.