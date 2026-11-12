Eventos de Marcello Safe para advogados somam mais de 15 mil participações

Os 28 eventos presenciais liderados pelo advogado e empresário Marcello Safe em 2026 registraram, juntos, 15.118 participações do público, segundo balanço da organização. A agenda, voltada à formação empresarial de advogados, inclui desde congressos com milhares de pessoas em Campinas até um encontro que reuniu 100 advogados na Cidade do Cabo, na África do Sul, para discutir empreendedorismo jurídico.

O levantamento soma o público de cada evento. Como uma mesma pessoa pode ter comparecido a mais de um encontro, o total não equivale ao número de participantes únicos. A próxima edição do Safe Experience, marcada para 17 a 19 de novembro, no Royal Palm Hall, em Campinas, ainda não entra nessa conta.

O que um escritório de advocacia pode aprender com outros setores

Quando um advogado abre um escritório, passa a responder também por decisões sobre orçamento, contratação e organização da equipe. À medida que a operação cresce, surge outra questão: como distribuir responsabilidades sem concentrar todas as decisões no fundador? Esses desafios orientam a programação criada por Safe, que inclui planejamento, liderança, posicionamento, marketing jurídico e tecnologia.

O Safe Experience, principal evento da agenda, reúne profissionais do Direito e convidados de áreas como esporte, comunicação e negócios. Segundo a organização, já passaram pelo palco o técnico de vôlei Bernardinho, o empresário João Adibe Marques, além de Paulo Vieira, Pablo Marçal e Felipe Titto. A proposta é aproximar os advogados de experiências de liderança, construção de marca e crescimento de negócios que possam servir de referência na gestão de seus escritórios.

As duas edições já realizadas em Campinas somaram 7 mil participações. A primeira, de 14 a 16 de janeiro, recebeu 3 mil pessoas. A segunda, em junho, reuniu outras 4 mil. Para novembro, a equipe estima receber 4 mil participantes. Se a projeção se confirmar, o conjunto de encontros contabilizados chegará a 19.118 participações após a edição de Campinas.

Circuito regional reúne 6.778 participações em 19 edições

O Safe Regional foi a frente com o maior número de encontros no ano: 19 edições e 6.778 participações, cerca de 45% do total registrado. O circuito levou a programação de empreendedorismo jurídico a diferentes regiões do país e complementou os congressos de Campinas.

Em Nova Lima, Minas Gerais, três edições da Imersão Safe Presencial receberam 350 participantes cada, somando 1.050 participações. Em Alphaville, São Paulo, a sede do Grupo Acelerador recebeu dois encontros em dias consecutivos: a Imersão Confraria Safe, em 23 de setembro, e a Formação de Mentores Safe, no dia seguinte. Cada um reuniu 60 pessoas.

Cidade do Cabo recebe 100 advogados; calendário termina na Bahia

No exterior, o destaque foi o Safe Experience Cape Town, que reuniu 100 advogados na Cidade do Cabo, segundo a equipe de Safe. A edição levou à África do Sul uma programação dedicada à gestão e ao crescimento de escritórios de advocacia. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, outro encontro recebeu 70 participantes.

Depois do congresso de novembro, a agenda será encerrada com o Mastermind da Fraternidade, previsto para o início de dezembro no Comandatuba Resort, na Bahia. O encontro interno é reservado aos membros da comunidade liderada por Marcello Safe e será voltado à troca de experiências entre os integrantes.