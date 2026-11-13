Quantos brasileiros visitam Orlando por ano? Em 2025, foram 736,3 mil

Orlando continua no roteiro dos brasileiros. Em 2025, 736,3 mil visitantes do Brasil passaram pela cidade, alta de 5,6% sobre o ano anterior, segundo balanço divulgado em 7 de maio de 2026 pela Visit Orlando, organização oficial de promoção turística do destino. O número coloca o país em terceiro lugar entre os cinco principais mercados internacionais de origem, atrás apenas de Canadá e Reino Unido.

Tem brasileira também do outro lado do balcão. A Andria Tagliari , arquiteta e designer de interiores radicada nos Estados Unidos, conduz o projeto de interiores de um restaurante kosher na International Drive, o corredor turístico da cidade. O trabalho ainda está em desenvolvimento.

E quantos turistas a cidade recebeu no total?

Pelo mesmo balanço, Orlando recebeu 76,7 milhões de visitantes em 2025, recorde para o destino. Os turistas internacionais somaram 6,3 milhões, 2,4% a menos que no ano anterior. Ou seja: enquanto o total de estrangeiros caiu, o grupo que veio do Brasil cresceu.

O que tem de novo na International Drive?

A avenida vive um ciclo de obras. Pelas contas do distrito empresarial da região, o International Drive Business Improvement District, são mais de US$ 5,5 bilhões em projetos de alto perfil de 2026 em diante, conforme publicação de 1º de outubro de 2026. Tem de tudo na lista: hotéis, atrações, moradias e obras viárias. Entre os hotéis, todos sem relação com o trabalho da arquiteta, o InterContinental Orlando terá 784 quartos e cinco restaurantes, com previsão para 2028. Um W Hotel de 400 quartos segue sem data, e o Grand Hyatt Orlando deve crescer em etapas até 2.500 quartos.

E o que muda dentro do restaurante?

Quem janta ou se hospeda num lugar movimentado quase nunca repara, mas o desenho do espaço trabalha junto com a equipe. Para a Andria, o interior de hotel e restaurante entra no dia a dia da operação. “Em hotel e restaurante, o interior faz parte da operação. A posição de uma mesa muda o caminho de quem serve, a luz define o ritmo do salão e cada material escolhido vira rotina de limpeza e manutenção para a equipe”, explica.

No restaurante da International Drive, que ela pegou com a obra já andando, o salão foi montado a partir da relação entre mesas, circulação e atendimento. Ela cuida do conceito, do desenvolvimento visual, das especificações e do acompanhamento da execução. A certificação kosher fica com a supervisão religiosa responsável, fora do projeto de interiores.

E a durabilidade entra na conta desde o começo. “Um espaço comercial é posto à prova todos os dias por pessoas que não estão pensando no projeto. Por isso eu desenho para o uso, e não para a foto do primeiro dia: acabamento que aguenta limpeza pesada, peça que se troca sem quebrar parede, iluminação que a própria equipe consegue manter”, diz a arquiteta.

Sobre a leva de hotéis e restaurantes prevista para a avenida, ela fala de método. “Uma região que recebe hotéis e restaurantes nessa escala exige de quem projeta interiores outra ordem de trabalho. A conversa com quem vai operar o espaço precisa vir antes da escolha de cor e de material, porque é ela que mostra o que o projeto vai ter de aguentar”, afirma.

A trajetória ajuda a entender esse olhar. São mais de duas décadas de experiência e mais de 80 mil pés quadrados (cerca de 7.400 m²) sob gestão na Flórida, somando casas e espaços comerciais. No caso das residências, ela defende que o projeto de interiores entre na conta do investimento antes mesmo da compra do imóvel. Os projetos de Andria Tagliari se espalham por Orlando, Miami e Sarasota.

Pelo dado mais recente da Visit Orlando, portanto, 736,3 mil brasileiros visitaram Orlando em 2025, e o Brasil ficou entre os três primeiros mercados internacionais da cidade.