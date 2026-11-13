Parente de político também é pessoa exposta politicamente; entenda a regra

Ter um parente eleito, nomeado para um ministério ou à frente de um cargo público relevante pode mudar a forma como bancos e empresas analisam a sua relação com eles. O motivo está nas regras de prevenção à lavagem de dinheiro, que pedem atenção redobrada a quem tem ligação próxima com o poder público, e não em qualquer suspeita sobre a pessoa.

O tema ganha espaço com a troca de mandatos após as eleições de 2026, segundo a clickCompliance , plataforma de gestão de compliance. Com as posses marcadas para janeiro e fevereiro de 2027, novas pessoas passam a ocupar funções que as normas classificam como relevantes, e o círculo de familiares e pessoas próximas acompanha essa mudança.

Quem entra na conta

As chamadas Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) são pessoas que ocupam ou ocuparam funções públicas relevantes, no Brasil ou no exterior. A Resolução Coaf nº 40/2021 estende a atenção também aos familiares dessas pessoas e aos chamados estreitos colaboradores, como sócios ou pessoas com relação próxima de conhecimento público.

Entre as PEPs estão, por exemplo, os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo e os ocupantes de cargos de alto escalão na administração pública.

Na prática, o filho, o cônjuge ou o sócio de uma autoridade pode ter sua situação analisada com mais cuidado em determinadas relações e operações, de acordo com as regras de cada setor.

Quanto tempo dura

A condição não termina no dia em que o mandato acaba. Pela norma do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ela perdura por cinco anos depois que a pessoa deixa o cargo. O mesmo prazo aparece nas regras do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Assim, quem deixa um cargo público em 2027, por exemplo, continua sendo considerado PEP por mais cinco anos, até 2032, mesmo sem exercer nenhuma função nesse período.

Atenção extra não é acusação

Ser PEP, ou ser parente de uma, não indica irregularidade. A classificação é um fator de avaliação de risco. Em algumas situações, ela pede diligência e monitoramento reforçados, sempre analisados junto com as demais informações disponíveis.

Por isso, a análise considera o contexto: o tipo de relação, o setor envolvido e o nível de risco de cada caso. A mesma pessoa pode ter tratamentos diferentes conforme a operação em que aparece.

E dentro das empresas?

Para as empresas, o desafio é perceber essas mudanças a tempo. Um colaborador pode passar a ter um familiar em cargo público, e um fornecedor pode ter um sócio que assumiu uma função relevante. Sem um processo definido, essas informações se perdem entre e-mails e planilhas.

Com o módulo Processos de Compliance , a clickCompliance permite que a empresa organize esse trabalho em fluxos digitais. As informações são registradas, encaminhadas para análise conforme as regras da organização e acompanhadas com histórico preservado para auditoria.

A organização também passa a contar com fluxos de aprovação e indicadores em um único ambiente, o que facilita o acompanhamento pela área responsável e reduz a dependência de controles manuais, como trocas de e-mail e planilhas sem padrão.

Em resumo, parente de político pode, sim, entrar na análise de Pessoas Expostas Politicamente, conforme as regras aplicáveis ao setor. Isso significa mais cuidado no relacionamento, com registro e critério, sem qualquer presunção de irregularidade sobre quem tem um familiar na vida pública.