Brasil leva missão dedicada exclusivamente à Saúde ao SXSW 2027

Em março de 2027, a Destak Consultoria Médica e a NoPonto Marcas levam ao SXSW, em Austin, no Texas, uma missão brasileira curada exclusivamente para a Saúde. A iniciativa reunirá uma delegação de até 30 profissionais em uma jornada de oito dias, combinando a programação do festival com visitas a instituições que estão na vanguarda da inovação em saúde na cidade.

A missão foi criada para profissionais que buscam ampliar repertório, acompanhar as discussões que devem influenciar o mercado nos próximos anos e estabelecer conexões com outros decisores do setor. O grupo será formado por médicos, profissionais da saúde, gestores de clínicas e hospitais, além de fundadores e investidores de healthtech.

A Saúde em destaque no SXSW

Nascido em 1987, em Austin, o South by Southwest (SXSW) reúne conferências e festivais que conectam profissionais, líderes, inovadores e criativos de diferentes setores em torno das discussões sobre o que vem pela frente. O evento reúne cerca de 37 mil credenciados de mais de 100 países e conta com 850 sessões de conteúdo.

Em 2026, a Saúde foi o terceiro tema mais recorrente do festival, representando cerca de 10% de todas as sessões. A trilha também contou com o patrocínio da Eli Lilly, uma das maiores farmacêuticas do mundo, reforçando a relevância do tema dentro da programação.

Na edição de 2027, a trilha de Saúde estará concentrada nos primeiros dias do festival, entre 15 e 17 de março, com discussões sobre como a tecnologia está redefinindo a saúde, o bem-estar mental e os resultados para os pacientes.

Uma jornada além do festival

A Missão Saúde foi estruturada para ir além da participação na programação oficial do SXSW. A jornada começa em fevereiro de 2027, com um encontro pré-viagem para apresentação da curadoria de conteúdo e compartilhamento de dicas sobre o festival.

A programação em Austin inclui os três dias de SXSW Conference, entre 15 e 17 de março, com curadoria da missão, wrap-ups diários e momentos de networking. No dia 18, os participantes terão um Health Innovation Tour, com visitas institucionais e contato com líderes de inovação em saúde de Austin.

A experiência também inclui momentos de convivência e networking, com dois jantares em locais icônicos da cidade e outras atividades ao longo da estadia. No retorno ao Brasil, a missão será encerrada com o Download SXSW | Brasil, em formato presencial e online, para compartilhar os principais aprendizados da jornada.

“O Brasil é o maior mercado de saúde da América Latina. Esta delegação é um pipeline curado e qualificado, formado por decisores que têm a inquietação de se diferenciar“, afirmam as idealizadoras.

As mulheres por trás da missão

A Missão Saúde é realizada pela Destak Consultoria Médica e pela NoPonto Marcas, empresas lideradas por mulheres que unem diferentes especialidades para construir a jornada.

Patricia Vasconcellos, CEO da Destak Consultoria Médica, reúne expertise em saúde, curadoria, desenho de jornada e acesso ao ecossistema médico no Brasil e em Austin, com um olhar voltado à tecnologia, performance e conexão na entrega de serviços de saúde.

Cris Duarte, CEO da NoPonto Marcas, contribui com sua experiência em marca, comunicação, comunidade e relacionamento, conectando profissionais e negócios e estimulando novos olhares para a evolução de marcas e negócios.

Serviço

Missão Saúde – SXSW 2027

Local: Austin, Texas

Data: março de 2027

Trilha de Saúde: 15 a 17/03/2027

Duração: 8 dias

Vagas: até 30 participantes, selecionados

Público: profissionais e negócios da Saúde

@vemserdestak