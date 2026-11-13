Pedro & Benício e Diego e Victor Hugo emplacam "Os Cara Mexe" nas paradas

A música “Os Cara Mexe”, parceria das duplas sertanejas Pedro & Benício e Diego e Victor Hugo, passou de 7 milhões de streams no Spotify. A faixa entrou no Spotify Top 200 Brasil no início de novembro e subiu em poucos dias: estava na 148ª posição em 1º de novembro e chegou à 103ª no dia 3. No mesmo período, ganhou cerca de 2,6 milhões de streams em pouco mais de uma semana.

O crescimento veio das redes. A música já foi usada em mais de 41 mil criações de conteúdo, acumula 8,8 milhões de visualizações monitoradas e teve uma publicação em 12º lugar no YouTube Trending Brasil. Só em 1º de novembro foram quase 196 mil reproduções no Spotify Brasil.

A faixa trata com humor de um tema do dia a dia: a valorização de quem está ao lado, em meio às investidas de terceiros. “A gente sabia que a música tinha a cara do público, porque todo mundo conhece uma história parecida. Ver ela subindo todo dia, ao lado do Diego e do Victor Hugo, mostra que o caminho que escolhemos está certo”, afirma Benício, primeira voz da dupla.

Para Pedro, segunda voz, o resultado é coletivo. “Essa parceria nasceu da amizade e da vontade de fazer música boa. O resultado é de todo mundo que abraçou a música, gravou vídeo, colocou na playlist e cantou junto”, diz.

Os irmãos Pedro e Benício somam hoje mais de 6,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 447 mil seguidores no Instagram e 317 mil no TikTok. A dupla voltou aos palcos depois de sete anos afastada e vive o melhor momento da carreira: além de “Os Cara Mexe”, tem “Lembrança Boa” entre as músicas mais ouvidas do país, com pico de 17º lugar no Spotify Brasil.

“Voltar já era uma vitória. Voltar e disputar espaço com os maiores nomes do país é outra conversa”, resume Benício.