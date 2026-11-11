Quando a pulseira arrebenta, a garantia da semijoia vale?

A pulseira enroscou na alça da bolsa, deu um tranco e arrebentou. Ou o fecho abriu sozinho poucas semanas depois da compra. Nas duas situações, a dúvida é a mesma: dá para usar a garantia? A resposta depende do que aconteceu com a peça e de quanto tempo ela tem.

Na mineira Rahra , marca de semijoias fundada em 1988 no Sul de Minas, com mais de 60 lojas e quase 500 mil clientes, a garantia vai de 1 a 10 anos, conforme o modelo. Ela vale para o banho de ouro, prata ou ródio, e não para a estrutura da peça.

Banho é uma coisa, estrutura é outra

Pela política publicada no site da marca, a garantia cobre a camada externa de banho quando ela descasca ou escurece por falha na aplicação. Fecho, argola, elos e os demais componentes não entram nessa conta. Uma pulseira que arrebentou num puxão, portanto, não é o tipo de problema que o prazo do certificado resolve.

“A nossa garantia é sobre o banho porque essa é a etapa que a gente controla do começo ao fim. Quando a camada descasca ou escurece por falha na aplicação, a responsabilidade é nossa, e a cliente recebe uma peça nova. Uma pulseira que arrebentou num puxão ou uma pedra que caiu é outra situação, e é importante que ela saiba disso já na compra”, afirma Thomas Coelho, diretor de produto da Rahra.

O que fica de fora

A lista de exclusões da marca é direta. Não entram na garantia as peças arrebentadas, amassadas, deformadas ou arranhadas pelo uso, as quebras e os danos por mau uso, as pedras que caíram ou escureceram, a resina desgastada ou descascada e os estragos causados por produtos químicos, perfumes e cosméticos. O ponto em comum é a origem: nada disso vem de falha no banho.

E se for defeito de fabricação?

Aqui entra uma exceção importante. Se o fecho abriu ou a argola cedeu por defeito de fabricação nos primeiros 90 dias, vale a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor, que protege a peça inteira nesse período e não depende de contrato. Depois disso, a garantia da marca continua valendo, mas só para o banho.

Quem decide se a troca sai

Para saber de que lado está o problema, a peça passa pela equipe técnica da Rahra. O pedido começa em uma loja ou em um ponto de coleta, que abre uma ordem de serviço, e a peça vai para a fábrica em até 7 dias úteis. Se o defeito for coberto, a cliente leva para casa uma peça nova, do mesmo modelo; se ele tiver saído de linha, pode optar por um item similar, de mesmo valor, ou por um crédito. O aviso de que a peça chegou vem por WhatsApp, e a retirada pode ser feita em até 60 dias corridos.

“A análise existe para separar uma coisa da outra. A equipe técnica olha a peça, entende o que aconteceu com a camada e, se a falha foi do banho, faz a troca. Quando não é o caso, a cliente fica sabendo o motivo”, diz Thomas.

Para não perder a cobertura

Dois cuidados ajudam. O primeiro é na compra: conferir o prazo do modelo no certificado e guardar o documento com a nota fiscal, porque, sem ele preenchido, a cobertura da marca pode ser recusada. O segundo é no dia a dia: deixar a semijoia por último, depois do perfume e do creme, e tirá-la antes de entrar no chuveiro, na piscina ou no mar. Como o contato com produtos químicos está entre as exclusões, o hábito protege o banho e a própria garantia.

Resumindo: pulseira arrebentada pelo uso não entra na garantia da marca. Defeito de fabricação no fecho ou na argola, nos primeiros 90 dias, entra na garantia legal. E banho que descascou por falha na aplicação, dentro do prazo do certificado, dá direito a uma peça nova.