Como escolher lavanderia self-service: o que a Tá Suave considera na experiência

Com mais lavanderias de autoatendimento espalhadas pelas cidades, escolher onde lavar a roupa passou a envolver mais opções. Localização, qualidade da lavagem, disponibilidade das máquinas e experiência de uso estão entre os fatores que mais pesam nessa decisão. A Tá Suave , marca catarinense do segmento, organiza as unidades em torno desses pontos e acrescenta ambiente e comunicação próprios.

Opções em alta

Segundo a Anel (Associação Nacional das Empresas de Lavanderia), em dados divulgados pelo g1 em setembro de 2026, o Brasil passou de cerca de 1,5 mil lavanderias de autoatendimento em 2022 para 8 mil até setembro de 2026, somando lojas abertas ao público e estruturas compartilhadas em condomínios. A entidade projeta cerca de 10 mil unidades até 2030.

O jeito de morar ajuda a explicar a procura. A Pnad Contínua 2025, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostra que o número de apartamentos cresceu 48,7% entre 2016 e 2025, contra 14,2% das casas, e que 19,7% dos domicílios tinham um único morador em 2025.

Fácil de achar e de usar

O primeiro ponto é encontrar a loja. Na Tá Suave, a palavra “lavanderia” aparece em destaque na comunicação do ponto de venda, e a combinação de lilás e verde ajuda a identificar as fachadas. A abertura de cada unidade passa por análise de localização, que leva em conta o imóvel, a infraestrutura e o entorno.

A rede trabalha também com implantação modular, o que permite instalar lojas em espaços compactos. O formato foi tema da publicação “Tá Suave leva lavanderia self-service para espaços de 3 m² com um módulo”, do portal Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Dentro da loja, quem faz tudo é o cliente: coloca as roupas na máquina, escolhe o serviço e paga. O franqueado acompanha a limpeza, a reposição de insumos, a manutenção dos equipamentos e as demandas de quem usa o espaço.

Espera com bicicleta e brinquedos

O tempo de espera também faz parte da experiência. O conceito das lojas prevê bicicletas ergométricas, assentos inspirados em carteiras escolares e brinquedos interativos, de acordo com cada projeto, para que o cliente tenha alternativas enquanto a roupa lava e seca.

“A lavagem é o serviço central, mas o ambiente também participa da experiência. Queremos que a unidade seja fácil de usar e tenha referências que façam sentido para o público daquele endereço. Isso orienta tanto a organização do espaço quanto a comunicação”, afirma Roberto Cruz, COO da Tá Suave.

A marca ainda cria personagens e ilustrações ligados ao bairro. Perto de postos de combustíveis, a comunicação pode trazer frentistas e caminhoneiros; perto de hospitais, profissionais de enfermagem.

Vantagens para o cliente

A rede prevê recursos de relacionamento, como fidelidade e vouchers, com acompanhamento por sistema de gestão. A linguagem informal, presente desde o nome, também faz parte da proposta.

“Começamos perguntando como uma lavanderia poderia fazer parte da conversa das pessoas. O nome precisava explicar nossa maneira de atender e, ao mesmo tempo, render campanhas. ‘Roupa suja? Relaxa, tá suave’ traduz essa ideia de transformar uma tarefa cotidiana em uma experiência mais leve”, afirma Danilo Santana, CEO da Tá Suave.

Na hora de escolher uma lavanderia self-service, vale observar se ela fica em um ponto prático da rotina, se as máquinas estão disponíveis, se o uso é simples e se o espaço é confortável para esperar. São os mesmos pontos que orientam o modelo da Tá Suave, que planeja chegar a todos os estados até dezembro de 2028.